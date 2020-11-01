Європейський союз у 2020 році святкує свій 27-й день народження. Він об'єднує 27 незалежних держав-членів, що розташовані в Європі. За цей час відбулося багато, втім, цьогоріч його спіткали серйозні виклики.

Створення Євросоюзу

На кордоні з Бельгією і Німеччиною на південному сході Нідерландів розташоване місто Маастрихт. Воно вважається колискою Європейського Союзу. Адже тут у 1992 році підписали Маастрихтську угоду, яка і стала засновним документом об'єднання європейських держав. Про це – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

Цікаво Євросоюз виділить грошову допомогу населенню Нагірного Карабаху: скільки

Фундамент ЄС

Рівно 28 років тому 12 країн-учасниць тогочасного Європейського економічного співтовариства вирішили назавжди змінити долю континенту. Маастрихтська угода дозволила їм перейти до тіснішої економічної співпраці. Але важливіше те, що цей документ заклав основи європейського громадянства і принцип відкритих кордонів, а також став фундаментом для розвитку спільної безпеки й зовнішньої політики.

Виклики

► Brexit

За майже три десятиліття після підписання цієї історичної угоди Євросоюз опинився в глибокій кризі. Об'єднання залишив один із членів-засновників – Велика Британія. Відтоді вже 4-й рік Лондон і Брюссель не можуть домовитися, на яких умовах співпрацювати далі. Переговори про Brexit – знову у глухому куті.

Після 45 років членства вони не бажають – якщо не відбудуться фундаментальні зміни в підходах – надати Великій Британії такі ж умови, як і Канаді. З відкритим серцем і повною довірою ми готові до альтернативи,

– сказав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

Ще за 20 років до створення Євросоюзу сполучене королівство стало частиною тодішнього союзу "об'єднаної Європи".

Що таке Brexit? Цим терміном називають процес виходу Великої Британії з Європейського Союзу, який розпочався 4 роки тому.



23 червня 2016 року ткут відбувся референдум щодо виходу з ЄС. Brexit підтримали 51,9% британців.



Остаточно Велика Британія вийшла з ЄС 31 січня 2020 року, після схвалення письмової процедури з боку Ради ЄС.

►Пандемія коронавірусу

Та не лише неконтрольований Brexit загрожує європейському об'єднанню. Пандемія COVID-19 поставила європейські держави перед серйозним викликом. Під час першої хвилі коронавірусу країни-учасниці ЄС довго не могли узгодити спільні дії. Відтак втратили важливий час і не змогли запобігти масштабним смертям в Італії й Іспанії.

Цікаво У Єврокомісії виступили проти закриття кордонів всередині ЄС

Гіркий досвід спонукав європейських політиків розробити план боротьби з небезпечною недугою і запобігання економічним втратам, спровокованим жорстким карантином.

З цією метою створили спеціальний створили фонд з рекордним фінансуванням – понад 800 мільярдів євро. Частково гроші підуть на підтримання економік країн-учасниць ЄС. А ще за ці кошти планують закупити вакцину від коронавірусу. Та схоже, що ця осінь підготувала для ЄС черговий неприємний сюрприз.

Друга хвиля COVID-19 зараз йде на нас. Знову вся Європа відчуває її вплив. Протягом кількох тижнів ситуація переросла від тривожної до небезпечної. Ми повинні уникнути трагедії,

– зазначила глава Ради ЄС Шарль Мішель.

Відтак в Євросоюзі замислилися над створенням окремого структурного підрозділу, який би допоміг координувати зусилля всіх 27 членів, – об'єднання по розробці вакцини і її запуску у масове виробництво. А також над формуванням загальних правил тестування і карантину.

Якщо цього не зробити зараз, то як попереджають аналітики, в ЄС під час другої хвилі може загинути більше громадян, аніж це було під час першої.

Читайте більше Європарламент пропонує відновити функції НАЗК попри рішення КСУ: деталі