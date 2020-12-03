Жодного дня без скандалу у Раді. Нардепа зі "Слуги народу" Євгена Петруняка застукали за розгляданням оголених грудей незнайомки в телефоні.

За таким заняттям Петруняк "засвітився" у трансляції телеканалу "Рада". Порозглядати жіночі принади нардеп вирішив під час виступу депутата від ОПЗЖ Григорія Мамка. Саме його показували під час трансляції, коли Петруняк з телефоном випадково вліз у кадр, пише 24 канал.

Тим часом "Слуга народу" приніс в Раду плакат зі середнім пальцем: фото

Так, із відео видно, що Петруняк спочатку розмовляв телефоном, а потім читав повідомлення в месенджері. Згодом на екрані з'явилося фото оголених жіночих грудей, яке за кілька секунд зникло з дисплея смартфона.

Втім і цих кількох секунд вистачило, аби у соцмережах почали обговорювати поведінку Петруняка в Раді та жартувати з чергової провокативної ситуації за участю парламентаря провладної партії.

Довідка: Євген Петруняк на позачергових виборах до Верховної Ради йшов 90-м у списку партії "Слуга народу". Є членом Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики.



До обрання нардепом Петруняк понад 20 років працював у сфері адвокатури та входить до Ради адвокатів Львівської області.

Петруняк розглядає оголені груди в Раді: відео 18+

Як люди жартують із ситуації у соцмережах:

"Кожен мотивує себе працювати, як може. Або там щось розпиляють у повітрі".

"Це додаток до аналітичної записки до законопроєкту про імплантацію в Україні"

"Робота з електоратом, що ви придираєтесь".

"Просто він вивчає українські назви місяців із застосуванням візуального ряду. У цьому випадку йдеться про грудень".

"Коли хотів сховати телефон від журналістів на балконі, але забув про камери каналу "Рада".

Зауважимо, що днями колега Петруняка по партії Олег Семінський теж вляпався в інтим-скандал. Його впіймали за листуванням із коханкою.