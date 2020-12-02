"Слуга народу" приніс в Раду плакат зі середнім пальцем: фото
Народний депутат від партії "Слуга народу" Євген Шевченко приніс до Верховної Ради плакат з непристойним жестом. На малюнку був зображений середній палець.
З якою метою зробив це нардеп наразі не відомо. Відповідне фото опублікував парламентський фотограф Ян Доброносов на своїй фейсбук-сторінці.
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"Шевченко показав середній палець сам собі, геніально", – підписав кадр Доброносов.
Євген Шевченко з провокативним плакатом у Раді / Фото Яна Доброносова
На витівку Шевченка одразу ж відреагував голова парламенту Дмитро Разумко. Він змусив депутата прибрати провокаційне зображення.
Що відомо про Євгена Шевченка
- Депутат Верховної Ради від партії "
Слуга Народу". Балотувався в парламент за виборчим округом №76 Запорізької області. Є членом Комітету з питань економічного розвитку.
- Нардеп вже встиг оскандалитись через свої проросійські погляди. До прикладу, він вважає, що російськомовних жителів Сходу України силою змушують спілкуватися українською, "переламуючи через коліно".
- У 2019 році він взяв участь в ефірі російського телеканалу. А в серпні 2020 року привітав Олександра Лукашенка з "перемогою" на виборах.
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