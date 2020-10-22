Кабінет Міністрів України 22 жовтня позбавив Андрія Павловського виконання обов'язків голови Державної митної служби. Замість нього новим тимчасовим керівником митниці став Євген Єнтіс.

Про призначення Євгена Єнтіса виконувачем обов'язків голови Державної митної служби повідомляє Кабінет Міністрів України.

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Таке рішення схвалили на засіданні уряду 22 жовтня. Крім нових обов'язків, Єнтіс досі залишається на посаді заступника голови ДМС з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Хто такий Євген Єнтіс

Він працює у Державній митній службі на посаді заступника голови. Відповідає за напрямок цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Крім того, Єнтіс раніше був керівником ІТ-відділу проєкту державних закупівель ProZorro. До слова, це пов'язує його з колишнім головою митниці Максимом Нефьодовим, який був одним з ідеологів системи закупівель.

Євген Єнтіс одружений, разом з дружиною Яною виховують сина Давіда й дочку Аріну. Згідно з декларацією, проживають у Вишневому Києво-Святошинського району.

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