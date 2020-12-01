Євродепутата застукали на секс-вечірці у Брюсселі: політик подав у відставку
Угорський депутат Йожеф Саєр подав у відставку після скандалу у Брюсселі. Він розважався на секс-вечірці, яка проводилася з порушення карантинних вимог.
Політик вибачився за недотримання правил зібрань під час пандемії. Про це повідомляє The Brussels Times.
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Водночас Йожеф Саєр назвав фейковою інформацію про пігулки екстазі, які нібито знайшла поліція на місці вечірки.
За інформацією ЗМІ, коли поліція прибула на захід, то депутат намагався втекти, але згодом його затримали. Після опитування і підтвердження статусу, копи його відпустили.
Секс-вечірка у Брюсселі: що відомо
- 27 листопада поліція зупинила вечірку на одній з центральних вулиць Брюсселя.
- Гості були майже голі та грали у гру.
- Правоохоронці затримали 25 учасників заходу, серед них – кілька дипломатів і член Європейського парламенту. Їм виписали штрафи у розмірі 250 євро за порушення карантинних вимог.
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