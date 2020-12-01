Угорський депутат Йожеф Саєр подав у відставку після скандалу у Брюсселі. Він розважався на секс-вечірці, яка проводилася з порушення карантинних вимог.

Політик вибачився за недотримання правил зібрань під час пандемії. Про це повідомляє The Brussels Times.

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Водночас Йожеф Саєр назвав фейковою інформацію про пігулки екстазі, які нібито знайшла поліція на місці вечірки.

За інформацією ЗМІ, коли поліція прибула на захід, то депутат намагався втекти, але згодом його затримали. Після опитування і підтвердження статусу, копи його відпустили.

Секс-вечірка у Брюсселі: що відомо