У Брюсселі встановили меморіальну дошку євродепутату від Угорщини Йожефу Саєру, якого затримали на секс-вечірці. Табличку розмістили на водостоці, по якому він намагався втекти від поліції.

На табличці зображений портрет Йожефа Саєра та текст угорською й англійською мовами. Про це повідомляє видання Telex.hu.

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"Політична кар'єра Йожефа Саєра, євродепутата від Фідес і ЄНП, закінчилася тут, коли він намагався втекти від правоохоронців за допомогою цього водостоку після того, як його впіймали на незаконній оргії з використанням екстазі на тлі пандемії COVID-19 27 листопада 2020 року", – мовиться в надписі.

Довідка. Раніше Йожеф Саєр заявив, що інформація про пігулки екстазі, які нібито знайшла поліція на місці вечірки, є фейковою.

Меморіальна дошка одразу привернула увагу місцевих жителів, які почали з нею фотографуватись. Встановили її на водостоці 4 угорці.



Меморіальна дошка Йожефу Саєру / Фото Telex.hu

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