Євродепутату, якого застукали на секс-вечірці, встановили меморіальну дошку: фото
У Брюсселі встановили меморіальну дошку євродепутату від Угорщини Йожефу Саєру, якого затримали на секс-вечірці. Табличку розмістили на водостоці, по якому він намагався втекти від поліції.
На табличці зображений портрет Йожефа Саєра та текст угорською й англійською мовами. Про це повідомляє видання Telex.hu.
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"Політична кар'єра Йожефа Саєра, євродепутата від Фідес і ЄНП, закінчилася тут, коли він намагався втекти від правоохоронців за допомогою цього водостоку після того, як його впіймали на незаконній оргії з використанням екстазі на тлі пандемії COVID-19 27 листопада 2020 року", – мовиться в надписі.
Меморіальна дошка одразу привернула увагу місцевих жителів, які почали з нею фотографуватись. Встановили її на водостоці 4 угорці.
Меморіальна дошка Йожефу Саєру / Фото Telex.hu
Секс-вечірка у Брюсселі: що відомо
- 27 листопада поліція зупинила вечірку на одній з центральних вулиць Брюсселя, де гості були майже голі та грали у гру.
- Серед 25 учасників дійства був й євродепутат від Угорщини Йожеф Саєр. Після цього він подав у відставку.
- Затриманим виписали штрафи у розмірі 250 євро за порушення карантинних вимог.
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