Єврокомісія оголосила про фінансову підтримку для народу Білорусі: сума
Єврокомісія оголосила про фінансовий пакет у 24 мільйони євро для надання підтримки народу Білорусі. Гроші виділять на допомогу громадянам, суспільним організаціям та малому й середньому бізнесу.
Водночас відповідний фінансовий пакет стосуватиметься й системи охорони здоров'я. Про це повідомила пресслужба Європейської Комісії.
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З використанням ухваленого пакету допомоги, ЄС чітко дає зрозуміти, що перебуває на боці білоруського народу й виконує зобов'язання щодо посилення підтримки громадянського суспільства, зазначили у пресслужбі Комісії.
Ми також готові підтримати демократичний і мирний перехід (влади –, 24 канал) в країні всіма можливими засобами,
– зауважив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.
Напрямки допомоги
Нова програма допомоги "ЄС для Білорусі: солідарність з народом Білорусі" буде зосереджена навколо 4 основних напрямків, вони стосуватимуться:
- підтримки суспільства та незалежних медіа, місцевих спільнот та груп;
- дорадчої допомоги малим та середнім підприємствам у забезпеченні стійкості в умовах економічного падіння;
- підтримки молоді, зокрема програми обміну для студентів та молодих професіоналів, що постраждали через політичну кризу;
- зміцнення у забезпеченні здоров'я білоруського населення, зокрема, завдяки розвитку спроможності давати належну відповідь для пандемії COVID-19.
Відповідна програма є частиною загального пакету допомоги Білорусі у 53 мільйони євро. Про нього у серпні 2020 року оголосив Президент Єврокомісії.
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