Єврокомісія оголосила про фінансовий пакет у 24 мільйони євро для надання підтримки народу Білорусі. Гроші виділять на допомогу громадянам, суспільним організаціям та малому й середньому бізнесу.

Водночас відповідний фінансовий пакет стосуватиметься й системи охорони здоров'я. Про це повідомила пресслужба Європейської Комісії.

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З використанням ухваленого пакету допомоги, ЄС чітко дає зрозуміти, що перебуває на боці білоруського народу й виконує зобов'язання щодо посилення підтримки громадянського суспільства, зазначили у пресслужбі Комісії.

Ми також готові підтримати демократичний і мирний перехід (влади –, 24 канал) в країні всіма можливими засобами,

– зауважив єврокомісар з питань сусідства та розширення Олівер Варгеї.

Напрямки допомоги

Нова програма допомоги "ЄС для Білорусі: солідарність з народом Білорусі" буде зосереджена навколо 4 основних напрямків, вони стосуватимуться:

підтримки суспільства та незалежних медіа, місцевих спільнот та груп;

дорадчої допомоги малим та середнім підприємствам у забезпеченні стійкості в умовах економічного падіння;

підтримки молоді, зокрема програми обміну для студентів та молодих професіоналів, що постраждали через політичну кризу;

зміцнення у забезпеченні здоров'я білоруського населення, зокрема, завдяки розвитку спроможності давати належну відповідь для пандемії COVID-19.

Відповідна програма є частиною загального пакету допомоги Білорусі у 53 мільйони євро. Про нього у серпні 2020 року оголосив Президент Єврокомісії.

Зверніть увагу! Пакет допомоги також включає 3,7 мільйона надзвичайної допомоги з боку ЄС, що була негайно мобілізована для підтримки жертв політичних репресій та для роботи незалежних медіа, що постраждали після президентських виборів в Білорусі. Більше про ситуацію в Білорусі – читайте тут.