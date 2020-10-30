У Єврокомісії не хочуть, аби країни закривали кордони всередині ЄС. Таке рішення може погіршити економічну ситуацію.

Чому не варто закривати кордони всередині ЄС

Закриття кордонів навесні не допомогло зупинити поширення вірусу, однак нашкодило внутрішній торгівлі. Про це заявила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн, повідомляє DW.

Читайте також Коли Європа відкриє кордони для українців

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель також виступила проти закриття кордонів всередині ЄС. За її словами, для Німеччини вкрай важливо, щоб кордони ЄС залишались відкритими, адже країна розташована в центрі Євросоюзу.

Важливо, щоб кордони залишалися відкритими, щоб економічні потоки зберігалися, і ми разом боролися з пандемією,

– наголосила Меркель.

Зауважимо, раніше Євросоюз поділив країни, з яких прибувають іноземці, на зони: зелену, жовту, червону та сіру. Іноземці з країн із зеленим рівнем безпеки можуть подорожувати в ЄС, для жовтої та червоної зони встановили обмеження. Люди з сірої зони не можуть вільно подорожувати в Євросоюзі. До слова, Україна опинилася саме в сірій зоні.

Яка ситуація з коронавірусом в ЄС