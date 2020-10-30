Депутати Європарламенту закликали Україну відновити функції Нацагентства з питань запобігання корупції. Втім, таке звернення суперечить рішенню Конституційного суду.

У Європарламенті занепокоєні рішенням КСУ щодо скасування антикорупційної реформи. Про це парламентарі повідомили в офіційній заяві, передає "Українська правда".

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На думку європарламентарів, рішення суду створило своєрідну "правову яму" у законодавстві стосовно антикорупційної реформи. У Європарламенті закликали Україну "заповнити юридичну порожнечу", яка утворилася через рішення КСУ.

Закликаємо український уряд та законодавчий орган відновити ефективну та комплексну інституційну архітектуру для боротьби з корупцією,

– йдеться у заяві.

Водночас парламентарі заохотили український уряд зберегти незалежність судової гілки влади від виконавчої та законодавчої.

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У заяві Європарламенту наголосили, що НАЗК відіграє важливу роль. Через це рішення КСУ не може бути приводом для послаблення його повноважень. Однак така заява повністю суперечить постанові Конституційного суду, у якій зазначено, що НАЗК потрібно позбавити контролю над судовою гілкою влади.

Також європарламентарі зазначили, що Україна повинна дотримуватися принципів Євросоюзу та продемонструвати відданість проведенню реформ.

Що відомо про скандальне рішення КСУ