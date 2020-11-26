Вимагають розслідувати смерті: Європарламент ухвалив резолюцію щодо ситуації в Білорусі
Європарламентарі 26 листопада прийняли резолюцію щодо порушення прав людини у Білорусі. Її підтримали відразу 613 парламентарів ЄС.
Європарламентарі закликали Євросоюз підтримати міжнародне розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти білорусів. Про це мовиться на сайті Європарламенту.
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Євродепутати вимагають негайно розслідувати вбивство Романа Бондаренка, а також пов'язаних з протестами смертей Олександра Тарайковського, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова.
Як голосували європарламентарі
- За резолюцію проголосували 613 європарламентарів.
- Проти резолюції – 41 європарламентар.
- Утрималися – 35 європарламентарів.
Про що мовиться у резолюції
- Резолюція містить заклик повністю заморозити гроші ЄС для білоруського уряду і контрольованих державою проєктів. Зокрема, позики Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку тощо.
- Резолюція підтримує роботу над 3 пакетом санкцій, проти фірм та олігархів, які пов'язані з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.
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