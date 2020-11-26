Європарламентарі 26 листопада прийняли резолюцію щодо порушення прав людини у Білорусі. Її підтримали відразу 613 парламентарів ЄС.

Європарламентарі закликали Євросоюз підтримати міжнародне розслідування злочинів, скоєних режимом Лукашенка проти білорусів. Про це мовиться на сайті Європарламенту.

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Євродепутати вимагають негайно розслідувати вбивство Романа Бондаренка, а також пов'язаних з протестами смертей Олександра Тарайковського, Олександра Вихора, Артема Парукова, Геннадія Шутова і Костянтина Шишмакова.

Як голосували європарламентарі

За резолюцію проголосували 613 європарламентарів.

Проти резолюції – 41 європарламентар.

Утрималися – 35 європарламентарів.

Про що мовиться у резолюції

Резолюція містить заклик повністю заморозити гроші ЄС для білоруського уряду і контрольованих державою проєктів. Зокрема, позики Європейського інвестиційного банку, Європейського банку реконструкції та розвитку тощо.

Резолюція підтримує роботу над 3 пакетом санкцій, проти фірм та олігархів, які пов'язані з самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком.

Увага! Детальніше про ситуацію у Білорусі можна прочитати тут.