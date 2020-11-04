Провідні депутати Європарламенту виступили проти ініціативи президента Володимира Зеленського щодо звільнення суддів КСУ. Вони переконують, що можна оновити склад Конституційного Суду згідно із законодавством України.

Що кажуть у Європарламенті

Розпуск суддів КСУ є порушенням Конституції. Про це заявили постійний доповідач Європарламенту щодо України Міхаель Галер і заступниця голови делегації Європарламенту з асоціації з Україною Віола фон Крамон в інтерв'ю DW.

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Не можна просто взяти і ліквідувати Конституційний Суд. Не можна вилікувати антиконституційні ухвали Конституційного Суду антиконституційними заходами Верховної Ради,

– зауважив Галєр.

Раніше голова фракції "Слуга народу" у Верховній раді Давид Арахамія заявляв, що євродепутати висловилися на підтримку ініціативи Зеленського розпустити КСУ. Однак Фон Крамон заперечила це. За її словами, у ЄС не можуть спонукати Зеленського звільнити суддів КСУ.

За переконанням заступниці, законопроєкт Зеленського – "дуже сумнівна справа". Політик нагадала про лист голів Венеційської комісії та Групи держав проти корупції, які "наполегливо закликали не відповідати порушенням права на порушення права".

Що пропонують у Європарламенті

Парламентарі підтримали оновлення КСУ відповідно до законодавства України. Вони навели приклад відбір суддів Вищого антикорупційного суду України, до якого залучили міжнародних експертів.

Що каже про законопроєкт Зеленський

Після скандального рішення КСУ Зеленський вніс до Ради законопроєкт, яким пропонував звільнити всіх суддів КСУ. Крім цього, президент пропонував визнати рішення суду "нікчемним" та позбавити його правових наслідків.

Зеленський наголосив, що відставка суддів – це найбільш ліберальний спосіб вирішення ситуації. Тільки так Україна зможе вийти з конституційного колапсу.

Що цьому передувало

Раніше Конституційний Суд ухвалив зміни до антикорупційної реформи. Зокрема, визнав неконституційним покарання за брехню у деклараціях, незаконне збагачення. Крім того, суд скасував електронне декларування та повноваження НАЗК

Після скандального рішення КСУ Зеленський зібрав засідання РНБО та вніс до Ради законопроєкт про звільнення всіх суддів КСУ.

Спікер парламенту Дмитро Разумков вніс до Ради альтернативний законопроєкт щодо вирішення ситуації із КСУ. Він пропонує деякі зміни до законодавства, згідно з якими зможуть виконати рішення КСУ, але врегулювати роботу НАЗК. Цей проєкт 3 листопада підтримав антикорупційний комітет Ради.



Рішення Конституційного Суду про е-декларування / Інфографіка 24 каналу