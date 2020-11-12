У Європарламенті зафіксували масовий спалах коронавірусу
У Європейському парламенті коронавірусом заразилися сотні депутатів. Через часткове закриття установи на карантин чиновники більше не отримують свої добові гроші в розмірі 323 євро.
Після скарг депутатів на відсутність добових коштів, президент Європарламенту Давід Сассол заявив про масові зараження коронавірусом в установі. Про це повідомляє Еuobserver.
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Сотні випадків COVID-19 були виявлені в парламенті за останні тижні,
– сказав Сассол.
Європарламент виплачує депутатам 323 євро в день для покриття витрат, які вони несуть під час парламентської діяльності. Однак за умови, що чиновники підтвердять свою присутність і зареєструються.
Ці гроші призначені для покриття витрат на проживання в Брюсселі чи Страсбурзі.
Що відомо про коронавірус у Європарламенті
- Через пандемію коронавірусу наприкінці жовтня Європейський парламент перейшов в онлайн-режим і скасував майже всі зустрічі до кінця листопада.
- Особисті зустрічі дозволені лише в окремих важливих випадках. До прикладу, розгляд довгострокового бюджету ЄС і фонду відновлення після пандемії.
- ЄП також запровадив онлайн-голосування депутатів.
- Парламентарі можуть обирати, чи бути їм присутніми під час обговорення проєкті особисто, чи дистанційно.
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