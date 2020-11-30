Велика палата Європейського суду з прав людини долучила до справи України проти Росії щодо Донбасу ще 2 кейси. Вони стосуються збиття MH17 та дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни.

Тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина у фейсбуці.

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Як це вплине на розгляд справи

За словами Ліщини, для України це рішення має плюси та мінуси. Він пояснив, що переваги полягають у тому, що Нідерланди мають більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, які Україна раніше не могла отримати через таємницю слідства.

Тепер ці матеріали будуть й у нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію,

– зауважив він.

І хоча рішення ЄСПЛ може затягнути розгляд справи, загалом це підвищує шанси України.

Тож, зараз справа України проти Росії має 3 кейси та включає позови:

про події на Донбасі;

щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни;

про збиття MH17.

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