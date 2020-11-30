Європейський суд долучив до справи України проти Росії ще 2 кейси: що це означає
Велика палата Європейського суду з прав людини долучила до справи України проти Росії щодо Донбасу ще 2 кейси. Вони стосуються збиття MH17 та дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни.
Тепер справа отримала назву Україна та Нідерланди проти Росії. Про це повідомив заступник міністра юстиції України Іван Ліщина у фейсбуці.
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Як це вплине на розгляд справи
За словами Ліщини, для України це рішення має плюси та мінуси. Він пояснив, що переваги полягають у тому, що Нідерланди мають більше матеріалу із кримінальної справи по MH17, які Україна раніше не могла отримати через таємницю слідства.
Тепер ці матеріали будуть й у нашій справі. По-друге, приєднання другого заявника до справи підсилює її контекст: порушення прав людини з боку РФ в ході вторгнення на суверенну українську територію,
– зауважив він.
І хоча рішення ЄСПЛ може затягнути розгляд справи, загалом це підвищує шанси України.
Тож, зараз справа України проти Росії має 3 кейси та включає позови:
- про події на Донбасі;
- щодо дітей з державних закладів, яких незаконно вивозили до Росії на початку війни;
- про збиття MH17.
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Що відомо про справи України проти Росії
- Боротьба за море. Україна подала перше арбітражне провадження про порушення Росією Конвенції ООН з морського права ще у 2016 році. У ньому Україна звинувачує Росію у порушенні суверенних прав Києва в Чорному та Азовському морях.
- Права людини. Найбільше позовів проти Росії Україна подала до Європейського суду з прав людини. Серед них кейси про захоплення українських військових моряків у районі Керченської протоки, а також порушення прав людини на окупованих Росією українських територіях.
- Тероризм та дискримінація. Українська сторона закидає Росії порушення конвенцій про боротьбу з фінансуванням тероризму під час анексії Криму та агресії на Донбасі. Зараз Україна працює над доведенням звинувачень по суті.
- Воєнні злочини. Гаазький трибунал, що опікується воєнними злочинами та злочинами проти людяності, з квітня 2014 року розглядає справу "Ситуація в Україні", яка стосується трьох питань: вбивств на Майдані, а також ситуації у Криму та на Донбасі.
- Корпоративний інтерес. Найбільш успішними у юридичному протистоянні з Росією є українські державні компанії. Так, національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" вже отримала перемогу в Стокгольмському арбітражі, внаслідок якої російський "Газпромом" буде змушений виплатити "Нафтогазу" 2,56 мільярда доларів.
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