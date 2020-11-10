Про кількість хворих на COVID-19 в Україні та Європі, прогнози щодо збільшення хворих та ймовірний локдаун – у програмі "6/9" з Артемом Овдієнком та Дарією Кудімовою говорила ексміністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.

Вона розповіла також, чому європейці більше хворіють, ніж українці. Про це Скалецька зазначила в ефірі 24 каналу.

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Про кількість хворих в Європі та Україні

Така цифра, яку ми сьогодні бачимо в Європі, а це 60 – 65 тисяч хворих, навряд чи вона в нас буде. Річ не тільки в тестуванні. У Великій Британії на початку було так – маєш симптоми, сиди вдома, ізолюйся. Ніхто не тестував. Хтось має симптоми, сів на ізоляції і не передає, а хтось пішов протестувався, але далі заражує інших. Чи є користь з цього тестування? Користь лише є, коли ми відстежуємо контакти і ізолюємось від контактних.

Річ у тім, що вони (європейці – 24 канал) набагато більше комунікують. В них більш соціалізоване життя. Вони мають набагато більшу комунікацію після роботи – постійне спілкування.

В нас це подія – кудись сходити раз в місяць зі сім'єю. І нас ця історія дуже рятує, а якщо ще на роботі носити маски і дезінфікувати руки, то передача буде мінімізована.

Про ймовірний локдаун та наслідки

З одного боку карантин вихідного дня – це певний сигнал людям про локдаун, який був у березні, а з іншого – обмеження не для всіх. Це не так, як було в березні, коли навіть транспорт не працював. У нас є процес децентралізації, який говорить про те, що влада на місцях має досить великий вплив. Якщо вони вважають, що карантин та біобезпека важливіша, ніж бізнес, який формує їхній бюджет – це буде їхній вибір.

Якщо зараз піти на такий самий локдаун (як у березні – 24 канал), але надавши певні гарантії бізнесу, тоді карантин будуть зовсім по-іншому сприймати.

Насправді державницька позиція завжди стосується врахування інтересів великої кількості різних груп. З 40 мільйонів українців 11 – пенсіонери, котрі все одно мають дохід, також є люди, які мають певні соціальні виплати. Тобто насправді є підприємці, які самостійно годують свої сім’ї, тому йде мова не про 40 мільйонів, які треба підтримати, а про меншу кількість.

Про боротьбу з пандемією

Аграрний сектор має свої нюанси, енергетичний – свої, так само як розважально-ресторанний та інші. Безсумнівно, що у них вже давно випрацьована своя позиція.

Тому поговоривши, почувши їхні запити, можна дійти до певного рішення. Зокрема про те, скільки днів їм може бути достатньо, аби піти на обмеження.

Другий варіант – менш реалістичний, але намагатися можна. Знаю, що в нас є величезний дефіцит бюджету. Але все одно можна говорити з міжнародними партнерами про те, що нам необхідна певна сума, аби піти на локдаун та компенсувати людям втрати.

Прогнози статистики хворих на COVID-19

Я знаю, що є певні прогнози наших фахівців, які говорять, що пік мав би бути на початку грудня. І насправді, якщо дивитись по динаміці, то йдеться про 18 – 20 тисяч хворих. Я думаю, що таких цифр, які ми чуємо в Європі, – 35 – 65 тисяч (за добу – 24 канал) навряд чи в нас буде.

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