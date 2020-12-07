У 2020 році листопад у глобальному масштабі був найтеплішим протягом усієї історії спостережень в Європі. Його температура стала на 0,77 градуса вищою, аніж середній показник у цю пору за останні 30 років.

Впродовж вересня – листопада 2020 року середня температура в Європі була найвищою в історії спостережень. Про це мовиться в аналізі Служби з питань зміни клімату Copernicus Climate Change.

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У звіті вказано, що вона на 1,9 градуса перевищила контрольний період. Там також зазначили, що 2020 рік наблизився до 2016, який був найтеплішим з коли-небудь зареєстрованих.

Зверніть увагу! За даними синоптиків, погода в Україні у грудні буде нестабільною. Зокрема, перший сніг прийде у західні, центральні та південні регіони вже 6 – 8 грудня 2020 року. Детальніше про це – читайте тут.

Де було найтепліше

У листопаді 2020 року теплові хвилі спостерігали в Австралії. Водночас у Норвегії саме цей місяць став найтеплішим з 1900 року.

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Підвищену температуру спостерігали також у Швеції та Фінляндії.