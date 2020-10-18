Через пандемію COVID-19 потерпають виробники товарів з асортименту розважальних закладів. Так званою жертвою боротьби з другою хвилею коронавірусу в Європі стало французьке вино. В асоціації виноробів Франції розповіли, що за перші 6 місяців 2020 року продажі напою скоротилися на чверть.

Попит у Європі впав через закриття барів та ресторанів ще під час першого карантину у березні 2020 року. Водночас це стосувалося скорочення купівельної спроможності громадян на тлі економічного спаду в більшості європейських країн, Америці та Китаї. Детальніше про це – у сюжеті 24 каналу.

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Експерти попереджають, що новий карантин може взагалі зруйнувати галузь. Виробник шампанського Антуан Шіке зазначив, що виробництво вже втратило частину продажів і навряд чи зможе їх відновити до кінця року. Все залежатиме від того, чим завершиться 2020 рік, тобто чи почнуть люди знову купувати вино, сказав він.

Скорочення виробництва

Через пандемію коронавірусу винороби Франції змушені вдатися до надзвичайних заходів – скорочувати своє виробництво. За словами гендиректора виноробні Champagne Boizel Флорана Рок-Буазеля, відповідне рішення було складним, але його ухвалили в інтересах всіх виробників та заради майбутнього регіону Шампань.

Ми скоротили врожайність на виноградниках до 8 тисяч кілограмів з гектара,

– повідомив гендиректор виноробні.



Гендиректор виноробні Champagne Boizel / Скриншот з відео

Втрата автентичних французьких вин

В середньому у Франції вирощують до 30 тонн винограду на гектар. Суттєве скорочення врожайності на виноградниках разом із значним скороченням попиту може призвести до банкрутства невеликих виробників. Наслідком цього стане втрата унікальних автентичних місцевих вин.

Обмеження роботи закладів у Європі

Через закриття барів та ресторанів, французи 4 тижні не зможуть ввечері відвідувати публічні заклади. Все через посилення карантину в країні – показники інфікування COVID-19 є рекордними. У Франції щодоби реєстрували понад 30 тисяч нових хворих.

За словами мешканки Парижа Марі-Крістін, такої ситуації не можна було уникнути. Люди мають бути більш розважними, особливо у барах, зазначила вона.



У Франції через зростання кількості інфікованих посилять карантин / Скриншот з відео

Збитки через обмеження у Німеччині

Водночас у Німеччині, як і у Франції, рекордні темпи поширення коронавірусу – щодня майже 7 тисяч нових випадків інфікування. Восени 2020 року мешканці Німеччини теж не зможуть дозволити собі відвідувати ввечері бари чи ресторани. Відтак влада у кількох найбільших містах обмежила роботу відповідних закладів у вечірні години і у вихідні, завдаючи рестораторам шалені збитки.

Це екстремальне рішення, особливо щодо закриття на вихідних. Після відкриття у травні, з неділі по четвер у нас не було багато відвідувачів і ми зачинялися о 23 годині. Однак не працювати у вихідні – це дуже складно,

– розповіла власниця пабу у Берліні Лорна О'Салліван.

Закриття закладів у Каталонії

У скруті опинилися і власники барів та ресторанів у Каталонії. Іспанія не відстає від Франції та Німеччини за темпами збільшення кількості інфікованих. На тлі другої хвилі COVID-19 у Каталонії теж вирішили застосувати обмеження для ресторанного бізнесу і закрити заклади.

"Єдине що нам треба – це працювати. Ми не можемо зачинятися, нам потрібно активізувати економіку, бо інакше ми втратимо бізнес", – сказав власник ресторану в Барселоні Віктор Роблес.



У Каталонії вирішили застосувати обмеження для ресторанного бізнесу / Скриншот з відео