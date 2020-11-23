Фракція Петра Порошенка "Європейська солідарність" у Вінницькій області перейшла в опозицію до "Української стратегії" Володимира Гройсмана. За часи президентства Порошенка Гройсман обіймав посаду прем'єр-міністра.

Окрім того, "Європейська солідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", "Батьківщини" і "За майбутнє". Про це повідомляє "Прямий".

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Вже в перші години роботи обласної ради новостворена більшість узгоджено проштовхує рішення, які руйнують місцеве самоврядування і прозорість використання бюджетних коштів, Розставляючи на важливі кадрові посади своїх людей, вони повністю нівелюють роль президії обласної ради,

– мовиться у повідомленні.

Що цьому передувало

За результатами місцевих виборів, "Українська стратегія" сформувала найбільшу фракцію у Вінницькій облраді. Партія отримала 40 мандатів з 84. "Європейська солідарність" отримала лише 11 мандатів.

"Українська стратегія" висунула на посаду очільника облради свого кандидата В'ячеслава Соколова. Під час таємного голосування він отримав 68 голосів та очолив облраду.

Кандидата від "Європейської солідарності" Андрія Гижка підтримали тільки 10 депутатів.

Що кажуть в "Українській стратегії"

В "Українській стратегії Гройсмана" наголосили, що готові до співпраці з усіма проукраїнськими демократичними силами, які увійшли до обласної ради.

Зверніть увагу! Володимир Гройсман обіймав посаду прем'єр-міністра України з 14 квітня 2016 року до серпня 2019 року. Президентом у той час був лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко. Згодом Гройсман заявив, що їм із президентом було "не по дорозі". Порошенко назвав діяльність партії "Українська стратегія" – "політичним самогубством".