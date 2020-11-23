"Євросолідарність" Порошенка перейшла в опозицію до партії Гройсмана "Українська Стратегія"
Фракція Петра Порошенка "Європейська солідарність" у Вінницькій області перейшла в опозицію до "Української стратегії" Володимира Гройсмана. За часи президентства Порошенка Гройсман обіймав посаду прем'єр-міністра.
Окрім того, "Європейська солідарність" переходить в опозицію до "Слуги народу", "Батьківщини" і "За майбутнє". Про це повідомляє "Прямий".
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Вже в перші години роботи обласної ради новостворена більшість узгоджено проштовхує рішення, які руйнують місцеве самоврядування і прозорість використання бюджетних коштів, Розставляючи на важливі кадрові посади своїх людей, вони повністю нівелюють роль президії обласної ради,
– мовиться у повідомленні.
Що цьому передувало
- За результатами місцевих виборів, "Українська стратегія" сформувала найбільшу фракцію у Вінницькій облраді. Партія отримала 40 мандатів з 84. "Європейська солідарність" отримала лише 11 мандатів.
- "Українська стратегія" висунула на посаду очільника облради свого кандидата В'ячеслава Соколова. Під час таємного голосування він отримав 68 голосів та очолив облраду.
- Кандидата від "Європейської солідарності" Андрія Гижка підтримали тільки 10 депутатів.
Що кажуть в "Українській стратегії"
В "Українській стратегії Гройсмана" наголосили, що готові до співпраці з усіма проукраїнськими демократичними силами, які увійшли до обласної ради.
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