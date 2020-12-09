Президент Володимир Зеленський подякував Євросоюзу за наданя Україні макрофінансової допомоги. Її сума становитиме 600 мільйонів євро.

Що сказав Зеленський

За надану допомогу український лідер також подякував главі та виконавчому заступнику глави Європейської Комісії Урсулі фон дер Ляєн і Валдісу Домбровскісу. Про це Зеленський написав на своїй сторінці у твітері.

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Вдячний нашим партнерам... за надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі 600 млн євро. Це вагомий сигнал підтримки економічної стабільності і подальшого курсу реформ в Україні,

– наголосив Зеленський.

Що сказав Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль також подякував ЄС. Глава уряду наголосив, що Україна "високо цінує підтримку Європейського Союзу". Отриманий транш допоможе зміцнити економіку України у час пандемії коронавірусу.

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