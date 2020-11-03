Скандал навколо КСУ: Євросоюз очікує "розумного рішення" від нардепів
У Євросоюзі стурбовані перебігом подій в Україні після скандального рішення Конституційного Суду. Там сподіваються, що українські парламентарі зможуть знайти розумний вихід із ситуації, що склалася.
В Євросоюзі підтримують прагнення Зеленського провести ґрунтовну судову реформу, про це на своїй твіттер-сторінці написав представник ЄС в Україні Матті Маасікас.
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"Ми стурбовані ситуацією навколо КСУ. Закликаємо всі партії, зокрема Верховної Ради, знайти розумне рішення після термінових дій, прийнятих Володимиром Зеленським і Кабміном", – наголосив дипломат.
Детальніше про скандал навколо КСУ
- Конституційний Суд ухвалив скандальне рішення – а саме скасував електронне декларування, закрив відповідні реєстри та паралізував роботу не лише НАЗК, а усіх антикорупційних органів.
- Відповідне рішення ухвалили за поданням 47 народних депутатів від "Опозиційної партії – За життя" та групи "За майбутнє".
- Через це президент скликав невідкладне засідання РНБО. Він наказав уряду розблокували роботу НАЗК, а правоохоронцям – провести розслідування щодо зовнішнього управління суддями.
- Крім цього, Зеленський зареєстрував у парламенті законопроєкт, покликаний звільнити усіх суддів Конституційного Суду.
- Детальніше про скандальне рішення та його наслідки – читайте у матеріалах 24 каналу.
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