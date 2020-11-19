Рада Європейського Союзу із закордонних справ 19 листопада домовилася продовжити роботу над запровадженням третього пакету санкцій проти Білорусі. Обмеження стосуватимуться і людей, і організацій.

Про готовність запровадити чергові обмеження проти Білорусі в ЄС заявили 13 листопада. Однак вже тепер міністри почнуть роботу над санкціями. Про це у твіттері повідомив кореспондент "Радіо Свободи" Рікард Джозвяк.

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Міністри закордонних справ ЄС щойно погодилися рухатися далі в питанні третього пакету санкцій проти Білорусі. Ймовірно, роботу над ним завершать до кінця листопада – початку грудня,

– розповів Джозвяк.

Що відомо про санкції ЄС проти Білорусі

Євросоюз вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі після серпневих виборів президента.

2 жовтня через придушення масових акцій протесту та фальсифікації на виборах президента, ЄС ввів санкції проти 40 білоруських чиновників.

Згодом обмеження ввели і проти самопроголошеного президента Олександра Лукашенка.

Крім того, санкції розширили і на сина Лукашенка Віктора та працівників адміністрації президента.

Через санкції білоруські чиновники не можуть їхати на територію ЄС, а усі їхні активи – заморожені.

Водночас Лукашенко на санкції ЄС відповів, що "не париться" щодо обмежень.

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