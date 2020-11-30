Європейська комісія вперше планує запропонувати Євросоюзу ввести санкції проти суб’єктів, які розповсюджують дезінформацію. Зокрема, мовиться про Росію та Китай, які поширювали фейки щодо коронавірусу.

Європейська комісія також пропонує запровадити жорсткіший механізм нагляду за онлайн-платформами. Про це, посилаючись на проєкт документа, повідомляє "Радіо Свобода".

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Що пропонує Європейська комісія

У плані дій щодо європейської демократії мовиться про те, що "ЄС необхідно систематичніше використовувати весь спектр із наявних інструментів для протидії іноземному втручанню і операціями впливу, а також їхньому подальшому розвитку". Документ Єврокомісія має представити 2 грудня.

Крім того, Єврокомісія пропонує після публічного виявлення таких методів "зробити їх непридатними в експлуатації", аж до застосування санкцій після повторення незаконних дій.

Інформація може бути "оснащена іноземними гравцями". Як приклад, описуються "певні треті країни (зокрема, Росія і Китай)", які брали участь в операціях впливу і кампаніях із дезінформації навколо COVID 19 з метою підірвати демократичні дискусії, та поліпшити свій власний імідж,

– мовиться у повідомленні.

Що відомо про російські фейки

Служби Європейського Союзу, що відстежують російські фейки, за рік виявили понад 500 прикладів прокремлівської дезінформації щодо коронавірусу.

Крім того, з початку 2015 року зафіксували понад 10 тисяч прикладів дезінформації з боку Росії.

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Обмеження для онлайн-платформ

Єврокомісія також пропонує жорсткіші правила для онлайн-платформ, які "зловмисники можуть використовувати для поширення і розповсюдження неправдивого контенту".

У документі також мовиться про необхідність схвалення закону про цифрові послуги (DSA). Єврокомісія представить його наприкінці 2020 року з метою оновити правову базу ЄС щодо ведення онлайн-бізнесу.

Закон передбачатиме обов'язок для великих платформ оцінювати ризики захисту інтересів і основних прав, здоров’я та безпеки громадян.