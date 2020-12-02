Євросоюз посилить санкції проти винних у наступі на демократію та насильстві у Білорусі. Це станеться, якщо режим Олександра Лукашенка надалі ігноруватиме законні вимоги білоруського народу.

Відповідні санкції продовжуватимуть розширювати, якщо Лукашенко не зможе взяти під контроль своїх прихильників. Про це у відеозверненні до учасників Мінського форуму заявив міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас, повідомляє Укрінформ.

Читайте також Лукашенко звинуватив НАТО у намірі захопити частину Білорусі

Він наголосив на важливості спрямування санкцій безпосередньо на "стовпи режиму Лукашенка". У колі ЄС радяться щодо притягнення до відповідальності порушників прав людини.

Ми не хочемо обмежуватися словами, оскільки Лукашенко та його режим продовжують робити ставку на кийки замість національного діалогу. Ми в ЄС запровадили санкції – не тільки ввели їх, а й розвивали, тепер і посилюємо,

– заявив Гайко Маас.

За його словами, Німеччина збільшує підтримку білоруського громадянського суспільства на двосторонньому рівні та за допомогою каналів ЄС. Країна також підтримує ініціативу Польщі про економічну допомогу ЄС після проведення вільних виборів у Білорусі.

Зверніть увагу! Згідно з інформацією очільника МЗС Німеччини, після президентських виборів у Білорусі відбулося понад 30 тисяч арештів, відкрито тисяча кримінальних проваджень, а під вартою перебуває понад 100 політичних в'язнів, зокрема є й загиблі.

Водночас Маас наголосив, що досі не було порушено жодної кримінальної справи проти співробітників сил безпеки Білорусі.

Санкції Євросоюзу проти Білорусі: коротко

Після виборів президента Європейський Союз вже двічі розширював санкційний список щодо Білорусі.

Через фальсифікації на виборах та придушення масових акцій протесту ЄС 2 жовтня ввів санкції проти 40 білоруських чиновників.

Згодом обмеження ввели і проти самопроголошеного президента Лукашенка. Водночас санкції розширили щодо сина Лукашенка Віктора та працівників адміністрації президента.

Відповідні санкції передбачають обмеження білоруським чиновникам в'їзду на територію ЄС, а також замороження усіх їхніх активів.

Більше про протести, які розгорнулися після президентських виборів у Білорусі – читайте тут.