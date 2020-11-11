Перший крок до широкого врегулювання, – Євросоюз привітав припинення вогню у Карабасі
В Євросоюзі позитивно оцінили припинення збройного протистояння у Нагірному Карабасі. Там заявили про готовність підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля врегулювання напруження у регіоні.
Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що для досягнення всебічного врегулювання конфлікту необхідні переговори між сторонами. Про це мовиться у заяві Борреля, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
Важливо Вірменська опозиція думає, як анулювати угоду щодо Карабаху: голосів поки не вистачає
Він переконаний, що угода допоможе запобігти подальшим людським втратам.
Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за посередництвом Росії припинення вогню, яке було погоджене між Вірменією та Азербайджаном, стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання,
– зазначив Боррель.
Про яку угоду мовиться
- 10 листопада Вірменія, Азербайджан і Росія підписали мирну угоду щодо Нагірного Карабаху. Вона передбачає повне припинення вогню та всіх військових дій у Нагірному Карабасі з опівночі 10 листопада.
- Сторони конфлікту, тобто Вірменія та Азербайджан залишаються на зайнятих позиціях. Водночас Вірменія має повернути Азербайджану низку зайнятих територій.
- Але найцікавіший пункт – у Карабах на 5 років введуть російських миротворців. Американський генерал-лейтенант у відставці Бен Годжес заявив, що російські миротворці є скоріш окупантами.
- Очільник вірменського уряду Пашинян заявив, що це рішення було для нього дуже важким. Негативно угоду сприйняли й вірмени, які влаштували протест та захопили будівлю уряду.
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