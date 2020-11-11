В Євросоюзі позитивно оцінили припинення збройного протистояння у Нагірному Карабасі. Там заявили про готовність підтримати зусилля співголів Мінської групи ОБСЄ задля врегулювання напруження у регіоні.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що для досягнення всебічного врегулювання конфлікту необхідні переговори між сторонами. Про це мовиться у заяві Борреля, розміщеній на сайті Європейської служби зовнішніх дій.

Важливо Вірменська опозиція думає, як анулювати угоду щодо Карабаху: голосів поки не вистачає

Він переконаний, що угода допоможе запобігти подальшим людським втратам.

Я вітаю припинення ворожнечі в Нагірному Карабаху та навколо нього. Досягнуте за посередництвом Росії припинення вогню, яке було погоджене між Вірменією та Азербайджаном, стане, як можна сподіватися, першим кроком до широкого врегулювання,

– зазначив Боррель.

Про яку угоду мовиться

Більше про перебіг конфлікту між Вірменією та Азербайджаном – читайте за посиланням.