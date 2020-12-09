Очільники держав та урядів країн ЄС на засіданні Європейської ради 10 грудня дадуть згоду на продовження пів року економічних санкцій для Росії. Це зроблять з "українського пакета".

Високопоставлений чиновник ЄС зазначив, що також відбудеться перегляд мінських домовленостей. Про це повідомили на сайті Інтерфакс-Україна.

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Політичний характер рішення

Рішення щодо економічних санкцій для Росії матиме політичний характер. Надалі постанову повинна ухвалити Рада ЄС і після публікації законодавчого акта в "Офіційному журналі" Євросоюзу продовження обмежувальних заходів набуде чинності.

Зверніть увагу! Економічні санкції спочатку запровадили 31 липня 2014 року терміном на рік у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні. У вересні 2014 року ці заходи посилили.

Що означають економічні санкції

Економічні санкції містять:

обмеження доступу на первинний і вторинний ринок капіталу ЄС для п'яти російських фінансових установ із мажоритарною часткою держави в статутному капіталі та їхніх дочірніх підрозділів, в яких ці організації мають мажоритарну частку та які засновані за межами ЄС. А також для 3 великих російських енергетичних компаній і 3 оборонних компаній;

експортну та імпортну заборону на торгівлю зброєю;

запровадження заборони на експорт до Росії товарів подвійного призначення для військових потреб або для російської армії;

обмеження доступу Росії до окремих технологій і послуг, що мають стратегічне значення та можуть використовуватися для розробки та видобутку нафти.

Дія економічних санкцій в Україні

Європейська рада ухвалила рішення на засіданні 19 березня 2015 року зв'язати терміни дії економічних санкцій з повною реалізацією мінських угод . Вона мала здійснитися до 31 грудня 2015 року. Оскільки ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року.

. Вона мала здійснитися до 31 грудня 2015 року. Оскільки ці плани не збулися, Рада ЄС продовжила економічні санкції до 31 липня 2016 року. З липня 2016 року ці обмежувальні заходи продовжували кожні 6 місяців. Кожен раз на самітах ЄС заслуховує повідомлення країн-учасниць нормандського формату – Німеччини та Франції про стан виконання мінських угод.

Зазначимо! Окрім економічних санкцій, щодо Росії діють інші обмежувальні заходи ЄС як реакція на українську кризу: індивідуальні заходи та заходи через незаконну анексію Криму та Севастополя.