Євросоюз схвалить санкції проти Лукашенка, – ЗМІ
Євросоюз може прийняти рішення про санкції проти чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його соратників вже 4 листопада. Загалом у списку буде 15 прізвищ.
Комітет постійних представників ЄС може підтвердити санкції проти білоруських чиновників уже 6 листопада. Про це у твітері написав кореспондент Рікард Джозвяк.
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Посли ЄС в середу (4 листопада – 24 канал) дадуть зелене світло на заморожування активів і запровадження візових заборон для Олександра Лукашенка і 14 інших білорусів. Рішення буде підтверджено 6 листопада,
– повідомив Джозвяк.
Рада голів МЗС Євросоюзу ще 12 жовтня оголосила про підготовку нової хвилі санкцій проти режиму Лукашенка. Тоді у ЄС заявили, що самого Лукашенка теж внесуть у санкційний список.
Санкції проти режиму Лукашенка: деталі
- У вересні 2020 року Велика Британія та Канада запровадили санкції проти Білорусі. Зокрема, під них потрапили Лукашенко та його старший син Віктор Лукашенко. Ці санкції передбачали замороження активів та заборону на поїздки до Великої Британії та Канади.
- Окрім того, у вересні 2020 року санкції проти режиму Лукашенка розширили також Литва, Латвія та Естонія.
- 2 жовтня Євросоюз ввів санкції проти 40 білоруських високопосадовців та керівників силових структур. Однак Лукашенка у цьому списку не було. Президент Франції Еммануель Макрон тоді заявив, що це шанс для Лукашенка розпочати діалог між офіційним Мінськом та Євросоюзом.
- Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна приєднається до санкцій проти білоруських високопосадовців.
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