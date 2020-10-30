Євросоюз може прийняти рішення про санкції проти чинного самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка та його соратників вже 4 листопада. Загалом у списку буде 15 прізвищ.

Комітет постійних представників ЄС може підтвердити санкції проти білоруських чиновників уже 6 листопада. Про це у твітері написав кореспондент Рікард Джозвяк.

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Посли ЄС в середу (4 листопада – 24 канал) дадуть зелене світло на заморожування активів і запровадження візових заборон для Олександра Лукашенка і 14 інших білорусів. Рішення буде підтверджено 6 листопада,

– повідомив Джозвяк.

Рада голів МЗС Євросоюзу ще 12 жовтня оголосила про підготовку нової хвилі санкцій проти режиму Лукашенка. Тоді у ЄС заявили, що самого Лукашенка теж внесуть у санкційний список.

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