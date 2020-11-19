Європейський Союз планує виділити 190 мільйонів євро для України. Це зроблять, аби підтримати державу в різних галузях.

Зокрема гроші нададуть на охорону здоров'я, малий бізнес та громадянське суспільство. Про це сказав у виступі на міжнародному форумі "Креативна Україна" глава представництва ЄС в Україні Матті Маасікас, повідомляє 24 канал.

Зверніть увагу МОН зареєструвало наказ, який руйнує реформу відомства та порушує домовленості з ЄС, – Новосад

Допомога Україні

Як відзначив Маасікас, допомога малому бізнесу означає зокрема й допомогу креативним індустріям. Адже Євросоюз усвідомлює спричинені пандемією COVID-19 виклики для культурного та креативного секторів.

Ми скоригували нашу підтримку з огляду на виклики сьогодення. Наша програма запустила хвилю антикризової підтримки для українських творців та культурних підприємців у розмірі 800 тисяч євро,

– зазначив глава представництва ЄС в Україні.

Він додав: "Ми намагаємось швидко мобілізувати додатковий пакет допомоги в розмірі 190 мільйонів євро". Він призначений для підтримки сектору охорони здоров'я та сектору малого бізнесу, а також громадянського суспільства.

Також посол наголосив, що культурні індустрії завжди будуть у фокусі підтримки Євросоюзу.

Більше новин про Євросоюз читайте за посиланням.