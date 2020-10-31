Європейський Союз готовий надати гуманітарну допомогу Нагірному Карабаху. Йдеться про 400 тисяч євро на невідкладні потреби цивільного населення.

У ЄС зазначили, що ворожнеча призвела до жертв серед цивільного населення. Вони закликали припинити конфлікт, йдеться на сайті Європейської комісії.

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Відомо, що Міжнародна федерація Червоного хреста та Червоного півмісяця Азербайджану доставить продовольство, ковдри, предмети гігієни та інші необхідні речі для цивільних людей. Йдеться про тих, які були вимушені полишити домівки внаслідок бойових дій.

Ми надзвичайно занепокоєні погіршенням гуманітарної ситуації, беручи до уваги наближення зими та прогресуючу пандемію коронавірусу,

– сказав єврокомісар з питань кризового менеджменту Янез Ленарчич.

Загальний обсяг гуманітарного пакету – до 900 тисяч євро. Його ЄС надав мирному населенню Нагірного Карабаху ще на початку жовтня, коли ситуація загострилась.

Цю допомогу розподілятимуть відповідно до потреб, принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та незалежності.

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