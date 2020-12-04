У Європейському Союзі вирішили відкласти проведення Ради асоціації Україна – ЄС. Такий захід проходить щороку, а в 2020-му його було заплановано на 8 грудня.

Засідання відбудеться пізніше

Раніше засідання планували провести у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Натомість у Євросоюзі захід хочуть провести в очному форматі, коли обставини дозволять це зробити. Про це повідомляє DW із посиланням на джерело в структурах ЄС.

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Як пояснив співрозмовник ресурсу, зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можна проводити лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.

На Раді асоціації Євросоюз представляє верховний представник із зовнішньої та безпекової політики, а Україну – прем'єр-міністр.

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