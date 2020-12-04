Євросоюз відклав проведення Ради асоціації Україна – ЄС, – ЗМІ
У Європейському Союзі вирішили відкласти проведення Ради асоціації Україна – ЄС. Такий захід проходить щороку, а в 2020-му його було заплановано на 8 грудня.
Засідання відбудеться пізніше
Раніше засідання планували провести у форматі відеоконференції через пандемію коронавірусу. Натомість у Євросоюзі захід хочуть провести в очному форматі, коли обставини дозволять це зробити. Про це повідомляє DW із посиланням на джерело в структурах ЄС.
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Як пояснив співрозмовник ресурсу, зустріч у віртуальному форматі була би неформальною, адже у ЄС будь-які формальні засідання на політичному рівні можна проводити лише фізично. І лише тоді вони можуть ухвалювати рішення.
На Раді асоціації Євросоюз представляє верховний представник із зовнішньої та безпекової політики, а Україну – прем'єр-міністр.
Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом: коротко
- Політичну частину угоди було підписано 21 березня 2014 року, економічну частину – 27 червня 2014 року.
- Верховна Рада України та Європейський парламент синхронно, в режимі телемосту, ратифікували цю угоду 16 вересня 2014 року.
- Того ж дня п'ятий президент Порошенко одразу в Раді підписав закон про ратифікацію.
- Угода набула чинності 1 вересня 2017 року.
- Документ дозволив розвинути більш міцні зв'язки у політичній сфері, у галузі економіки, зміцнити повагу до спільних цінностей.
- Угода досі залишається основою співробітництва між ЄС і Україною та допомоги в підтримці реформ, яку Євросоюз надає Україні.
- З 2014 року ЄС і Європейські фінансові інституції мобілізували безпрецедентний пакет допомоги Україні в реформах, який сьогодні вже перевищив 16,5 мільярдів євро у кредитах та грантах.
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