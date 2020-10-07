Євросоюз відреагував на протести в Киргизстані: очікують нових виборів
У Європейському Союзі відреагували на масові протести в Киргизстані. Там наголосили, що очікують проведення нових прозорих і загальних парламентських виборів.
Також в ЄС закликали вирішити кризу в країні за допомогою мирних способів. Про це пише "Радио Азаттык" з посиланням на заяву представництва Євросоюзу в Киргизстані.
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Європейський Союз взяв до відома заяву ЦВК щодо визнання недійсними результатів парламентських виборів від 4 жовтня.
ЄС закликає всі політичні сили країні діяти в межах Конституції та врегулювати розбіжності мирним шляхом,
– мовиться у заяві.
В Євросоюзі очікують проведення нових прозорих виборів, які заслуговують на довіру. Волевиявлення має відбутися відповідно до міжнародних зобов'язань Киргизстану та демократичних прав громадян.
Крім цього, в ЄС підтримують демократичний шлях розвитку країни після здобуття незалежності. І продовжать надавати Киргизстану підтримку й надалі.
Протести в Киргизстані: головне
- Через результати парламентських виборів, які відбулися 4 жовтня, у Киргизстані спалахнули протести. Річ у тім, що здолати прохідний бар'єр у парламент змогли лише 4 політичні сили, з них 3 – пов'язані з владою.
- Громадяни не погодилися з такими результатами, саме тому вийшли на масові акції протесту.
- Демонстранти захопили будівлю парламенту та офіс президента. З в'язниць вийшли колишні високопосадовці, зокрема експрезидент Алмазбек Атамбаєв.
- Кількість постраждалих під час масових заворушень зросла вже до 911 осіб. Один протестувальник загинув внаслідок численних травм.