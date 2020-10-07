У Європейському Союзі відреагували на масові протести в Киргизстані. Там наголосили, що очікують проведення нових прозорих і загальних парламентських виборів.

Також в ЄС закликали вирішити кризу в країні за допомогою мирних способів. Про це пише "Радио Азаттык" з посиланням на заяву представництва Євросоюзу в Киргизстані.

Читайте також Протести в Киргизстані: кількість постраждалих наближається до тисячі

Європейський Союз взяв до відома заяву ЦВК щодо визнання недійсними результатів парламентських виборів від 4 жовтня.

ЄС закликає всі політичні сили країні діяти в межах Конституції та врегулювати розбіжності мирним шляхом,

– мовиться у заяві.

В Євросоюзі очікують проведення нових прозорих виборів, які заслуговують на довіру. Волевиявлення має відбутися відповідно до міжнародних зобов'язань Киргизстану та демократичних прав громадян.

Крім цього, в ЄС підтримують демократичний шлях розвитку країни після здобуття незалежності. І продовжать надавати Киргизстану підтримку й надалі.

Протести в Киргизстані: головне