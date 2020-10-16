Євросоюз запровадив нові санкції проти "кухаря Путіна" через ПВК "Вагнера"
Європейський Союз запровадив нові санкції проти Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна". Усе через його причетність до діяльності ВПК "Вагнера" в Лівії і порушення збройного ембарго.
Рада сьогодні запровадила адресні обмеження щодо людини, яка брала участь і підтримує дії, що становлять загрозу миру, безпеці й стабільності Лівії, мовиться у повідомленні Європейської Ради.
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Зокрема свої порушення він скоював шляхом порушення ембарго на постачання зброї в Лівію. Нові обмеження включають заборону на поїздки в ЄС і замороження активів Пригожина.
Крім того, фізичним і юридичним особам з Європейського Союзу заборонили надавати гроші "кухарю". В іншому разі санкції стосуватимуться і їх.
В офіційному журналі також підкреслюють, що мовиться саме про Євгена Пригожина. Мовляв, він має доволі тісні зв'язки з ВПК "Вагнера".
Чому Пригожин – "кухар Путіна"?
Для Євгена Пригожина, як і для більшості найбагатших людей Росії, основним бізнесом є війна. Втім у нього є ще одне захоплення – ресторанна справа.
Саме його компанія займається організацією харчування найвищих посадових осіб Росії, за що сам Пригожин отримав прізвисько "кухар Путіна".