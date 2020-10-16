Європейський Союз запровадив нові санкції проти Євгена Пригожина, відомого як "кухар Путіна". Усе через його причетність до діяльності ВПК "Вагнера" в Лівії і порушення збройного ембарго.

Рада сьогодні запровадила адресні обмеження щодо людини, яка брала участь і підтримує дії, що становлять загрозу миру, безпеці й стабільності Лівії, мовиться у повідомленні Європейської Ради.

Цікаво Проти кого ЄС ухвалив санкції через отруєння Навального: ЗМІ назвали імена росіян

Зокрема свої порушення він скоював шляхом порушення ембарго на постачання зброї в Лівію. Нові обмеження включають заборону на поїздки в ЄС і замороження активів Пригожина.

Крім того, фізичним і юридичним особам з Європейського Союзу заборонили надавати гроші "кухарю". В іншому разі санкції стосуватимуться і їх.

В офіційному журналі також підкреслюють, що мовиться саме про Євгена Пригожина. Мовляв, він має доволі тісні зв'язки з ВПК "Вагнера".