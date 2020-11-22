Європейський Союз дуже занепокоєний через відновлення смертної кари у США. Зокрема, й через страти людей, які відбулися 19 листопада – вперше у період зміни влади (Трамп програв президентські вибори Байдену).

Європейський Союз висловлює глибоку стурбованість через останні страти у камерах смертників в Сполучених Штатах 19 листопада – вперше у період зміни президента. Заяву такого змісту опубліковано 21 листопада на офіційному сайті ЄС.

Нагадаємо У липні вперше за 17 років у США провели смертну кару на федеральному рівні

Представництво ЄС у США зауважило:

Після липневого рішення американської влади відновити на федеральному рівні смертну кару (після майже 20-річної перерви) позбавили життя 8 ув'язнених.

Ще 6 планують стратити у грудні та січні (тобто, до інавгурації нового президента США 20 січня, яким буде представник демократів Джозеф Байден).

Євросоюз до смертної кари має цілком визначену та рішучу позицію:

Смертна кара неприйнятна будь-коли та за будь-яких обставин. Це покарання – жорстоке й нелюдське, та у жоден спосіб не стримує злочинців.

До того ж смертна кара своїм існуванням заперечує людську гідність та робить безкарними судові помилки, які однозначно трапляються.

Тому ЄС переконливо закликає владу США скасувати своє рішення та припинити всі страти на федеральному рівні.

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