Їхали на весілля: у Бурунді під автобусом обвалився міст, загинули 16 людей
Моторошна трагедія сталася в Африці – сотня людей їхали на весілля в автобусі, аж раптом під ним обвалився міст. Відомо про 16 загиблих та 55 травмованих. Водій, якого звинувачують в аварії – втік.
Про аварію зі смертельними наслідками у Бурунді розповіли у неділю, 11 жовтня, в інформаційному агентстві Сіньхуа.
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Переобладнана для перевезення людей (під автобус) вантажівка везла приблизно сто людей на весілля з одного міста до іншого. Під час переїзду через міст транспорт звалився в річку.
Аварія у Бурунді 11 жовтня / Фото з твіттера AKEZA Burundi
13 людей, які сиділи в автобусі, померли на місці. Ще двоє – у лікарні. Згодом знайшли ще тіло немовляти. Усього в аварії загинули 16 людей. Ще 55 зазнали різних травм. Майже всі люди з автобуса – з однієї родини.
Міст не витримав ваги вантажівки зі сотнею людей усередині / Фото з твіттера AKEZA Burundi
Правоохоронці вважають, що дерев'яний міст не витримав вагу автобуса з такою кількістю людей. Очевидці ж кажуть, що просили водія випустити їх з автобуса перед мостом, але той проігнорував їх.
- Саме водія, який втік із місця ДТП, люди тепер і звинувачують у смертельному інциденті.
16 людей загинули в аварії у Бурунді: це країна у центрі Африки – карта