Наразі не розглядають питання скасування чи перегляду безвізу України з Євросоюзом. Однак функціонування антикорупційних інституцій залишається однією із головних умов безвізу.

Влада вживає заходів, аби зберегти антикорупційну реформу. Рішення уряду щодо електронних декларацій вже є. Про це заявила віцепрем’єрка із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Громадському радіо".

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Наразі на усіх рівнях загрози (скасування безвізу – 24 канал) як такої немає,

– наголосила Стефанішина.

Проте, за словами віцепрем'єрки, європейські партнери спостерігають за розвитком подій, тому у звіті, який щорічно публікує Європейська комісія про функціонування безвізу, конституційну кризу відзначать, а також рекомендації щодо вирішення проблемних питань.

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Стефанішина зауважила, що Кабмін вирішив починати процес щодо перегляду оновлення торгової частини Угоди з ЄС з консультацій з українським бізнесом. Віцепрем'єрка розповіла, що протягом 4 місяців відбувались зустрічі з бізнес-асоціаціями. Вони готували пропозиції, бачення щодо проблемних питань, бар’єрів до доступу на ринок, розширення квот, зменшення мит. Тож, як додала віцепрем'єрка, це спонукало Європейський Союз серйозно поглянути на процес.

Сьогодні ми маємо візію, і сподіваємося, що з січня ми розпочнемо цей процес,

– наголосила Стефанішина.

Крім цього, віцепрем'єрка додала, що парламенти попереднього і нинішнього скликання ухвалив понад 100 законів, які необхідні для виконання Угоди про асоціацію із ЄС, тобто близько 50% виконання всієї Угоди.

Однак наразі Рада розглядає важкі рішення. Зокрема, у списку приоритетів є законопроєкти про ринок сміття, про внутрішні водні шляхи перевезення тощо.

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