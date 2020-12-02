Ймовірний хабар для адміністрації Трампа: у США почали розслідування, – ЗМІ
У США Міністерство юстиції проводить розслідування можливої корупційної схеми щодо передавання хабарів у Білий дім чи пов'язаний із ним політичний комітет. Ймовірно, мовиться про обмін на отримання президентського помилування.
У Вашингтоні федеральні прокурори заявили, що отримали докази відповідної схеми. Про це з посиланнями на розсекречені документи суду округу Колумбія повідомляє CNN.
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Деталі розслідування
Згідно з документами, схеми полягали у пропонуванні значного політичного внеску в обмін на відстрочку вироку або президентське помилування.
Водночас прокурори почали розслідувати секретну лобістську схему. Вона, за їхньою інформацією, полягала у тому, що 2 невстановлені особи діяли як лобісти високопоставлених чиновників Білого дому, не дотримуючись вимоги щодо реєстрації закону про розкриття лобістської інформації.
Приблизно половина 18-сторінкового документа була редагована. Зрештою загальнодоступна версія містила мало подробиць ймовірної схеми,
– йдеться в повідомленні.
Також у документах не уточнювали посади й імена осіб, які нібито можуть бути причетні до справи.
Що відомо про помилування Трампом
- За період свого президентства Дональд Трамп пом'якшив вироки 16 людям та помилував 29 осіб.
- 26 листопада він підписав указ про помилування свого колишнього радника з національної безпеки Майкла Флінна.
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