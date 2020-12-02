У США Міністерство юстиції проводить розслідування можливої корупційної схеми щодо передавання хабарів у Білий дім чи пов'язаний із ним політичний комітет. Ймовірно, мовиться про обмін на отримання президентського помилування.

У Вашингтоні федеральні прокурори заявили, що отримали докази відповідної схеми. Про це з посиланнями на розсекречені документи суду округу Колумбія повідомляє CNN.

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Деталі розслідування

Згідно з документами, схеми полягали у пропонуванні значного політичного внеску в обмін на відстрочку вироку або президентське помилування.

Водночас прокурори почали розслідувати секретну лобістську схему. Вона, за їхньою інформацією, полягала у тому, що 2 невстановлені особи діяли як лобісти високопоставлених чиновників Білого дому, не дотримуючись вимоги щодо реєстрації закону про розкриття лобістської інформації.

Приблизно половина 18-сторінкового документа була редагована. Зрештою загальнодоступна версія містила мало подробиць ймовірної схеми,

– йдеться в повідомленні.

Також у документах не уточнювали посади й імена осіб, які нібито можуть бути причетні до справи.

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