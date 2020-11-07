Очільник Закарпатської ОДА Олексій Петров стверджує, що вільну економічну зону можуть створити на Закарпатті. За переконанням чиновника, у регіоні є сприятливі можливості для цього.

Так, Петров впевнений, що коли глава Офісу Президента Андрій Єрмак говорив про створення вільної економічної зони на Заході, мав на увазі Закарпаття. Про це очільник ОДА заявив на форумі "Re:Open Zakarpattia", повідомляє Укрінформ.

До теми Плануємо створити вільну економічну зону не тільки на Донбасі, а ще й на Заході, – Єрмак

Є висока ймовірність, що вільна економічна зона, яку планує уряд створити в західній Україні, буде саме на Закарпатті,

– сказав Петров.

Чому Петров вважає, що зону створять на Закарпатті

За словами чиновника, серед західних областей саме на Закарпатті просувають цю ідею як основу для розвитку регіону. Крім того, Петров нагадав, що у регіоні протягом 2002 – 2004 років вже була вільна економічна зона.

"Враховуючи унікальне положення Закарпаття, яке нас зв’язує з чотирма країнами ЄС, ми хочемо зв’язати всі кластери, щоб запрацювали нові проєкти", – додав голова ОДА.

Петров наголосив, що через масштабний розвиток дорожньої інфраструктури Закарпаття може затягнути пілотний проєкт вільної економічної зони на кілька років.

Що цьому передувало

Раніше Єрмак розповів, що вільну економічну зону хочуть запровадити не тільки на Донбасі, а ще й в одній з областей Заходу. Щоправда, в якій саме, політик не уточнив.

До слова, створення ВЕЗ на Донбасі стосувалося одне з питань президента під час всеукраїнського опитування. У результаті таку ініціативу підтримали лише 46,7% українців.