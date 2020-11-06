На 86 році життя помер гуморист і письменник-сатирик Михайло Жванецький. Президент Володимир Зеленський висловив співчуття його рідним та близьким та додав, що є палким шанувальником сили думки Михайла Жванецького.

Президент України назвав 6 листопада "гірким днем", адже саме у цей день помер Жванецький. Про це Володимир Зеленський написав у твіттері.

Важливо Помер гуморист Михайло Жванецький

Він висловив співчуття всім, хто любив і знав гумориста Жванецького.

Як говорив Михайло Жванецький, нічого страшного, якщо над тобою сміються. Значно гірше, коли над тобою плачуть. Я – серед палких шанувальників сили думки Михайла Михайловича. Його сатира стала для багатьох мудрістю,

– написав президент.

Що відомо про Михайла Жванецького

Народився 6 березня 1934 року в Одесі. Він закінчив Одеський інститут інженерів Морського флоту, а потім працював у торговому порту.

У студентські роки Жванецький почав писати мініатюри та монологи. Пізніше він познайомився з Аркадієм Райкіним, який взяв його у свій театр.

У 1988 році Жванецький відкрив Московський театр мініатюр. Він також є автором книг "Зустрічі на вулицях", "Рік за два", "Моя Одеса".

Для естрадних артистів Романа Карцева та Віктора Ільченка Жванецький написав понад 300 мініатюр і монологів.

1999 року він отримав звання Народний артист України, а вже за два роки став Заслуженим діячем мистецтв Росії. Крім того, з 2019 року артист має орден "За заслуги перед Вітчизною", який йому Путін вручив особисто.

Зауважимо, що Михайло Жванецький у жовтні 2020 року вирішив піти зі сцени та відмовитися від кар'єри артиста.