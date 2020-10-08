Попередник Дениса Шмигаля на посаді – Олексій Гончарук нещодавно переїхав до США. В інтерв'ю експрем'єр повідомив, що українська влада, на його думку, неправильно розставляє пріоритети. А кредит довіри від міжнародних партнерів практично загубили.

Зеленський має всі можливості проводити реформи

Гончарук наголосив, що незважаючи на те, що монобільшість майже втрачено, велика частина парламенту та уряд – підконтрольні президенту. Про це ексглава уряду повідомив в інтерв'ю "Голосу Америки".

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Зеленський досі має всі можливості реформувати правоохоронні органи та судову систему.

Те, що великою мірою йому морочать голову, розповідають казки і відвертають його увагу від справді важливих речей, катаючи його по регіонах і показуючи відкриті мости і ділянки доріг – це сумно, звичайно. Але в президента залишається можливість робити реформи,

– сказав Гончарук.

Політика міжнародних партнерів стала обережною

Найбільша проблема сучасної влади, вважає Гончарук, – неправильно розставлені пріоритети. Проблеми є з тим, що вимагає зробити міжнародна спільнота. Мовиться про верховенство права та антикорупційний порядок.

Наскільки я знаю, політика абсолютно всіх наших міжнародних партнерів щодо України зараз стала дуже обережною. Тому що той кредит довіри, який був з самого початку, існуюча команда вже майже втратила,

– зазначив колишній прем'єр-міністр.

Україні загрожує можливість повернутись до репутації країни з несформованою судовою системою та кишеньковим НБУ, наголосив Гончарук. Як наслідок – відтік інвестицій.

Ще одна проблема – вичерпаний кредит МВФ.

"Там є документ, під яким стоять підписи президента, прем'єра, голови НБУ, голови міністерства фінансів. І там немає ніякого космосу, там все в інтересах українських громадян. Читати і виконувати. І все! Україна за 30 років незалежності жодного разу не виконала програми МВФ. Жодного", – сказав Гончарук.

Саме невиконання взятих на себе зобов'язань є проблемою всіх старих українських політиків, вважає глава уряду, також на це "хворіє команда президента".

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