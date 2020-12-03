Йожеф Саєр вийшов з консервативної партії прем’єра Угорщини Віктора Орбана "Фідес". Все тому, що політик перебував на скандальній секс-вечірці з порушенням коронавірусних обмежень.

Угорський політик та євродепутат Саєр вийшов з партії "Фідес" 3 грудня. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Зауважимо, напередодні Саєр заявив про свій вихід з Європейського парламенту.

Реакція прем'єр-міністра Угорщини

Дії нашого депутата несумісні з цінностями нашого політичного об’єднання,

– заявив Орбан.

Він також додав, що партія не забуде і не відмовиться від результатів 30-річної роботи Саєра. Однак вчинок політика, мовляв, не має жодного виправдання.

Зверніть увагу! Партія "Фідес" виступає за так звані традиційні християнські цінності й жорстко критикує ЛГБТ-спільноту. Сам Саєр був одним із авторів поправок до Конституції Угорщини, яка тепер визнає лише шлюби між чоловіком і жінкою.

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27 листопада поліція зупинила вечірку в одному із барів Брюсселя.

Гості були майже голі та грали у гру.

Правоохоронці затримали 25 учасників заходу, серед них – кілька дипломатів і член Європарламенту. Їм виписали штрафи у розмірі 250 євро за порушення карантинних вимог.

Саєр нібито пробував втекти через жолоб на даху, однак поліція все ж змогла його арештувати.

Зауважимо, Саєр був членом Європарламенту з часу приєднання Угорщини до ЄС у 2004 році. Крім того, він обіймав посаду заступника голови Європейської народної партії до 2019 року.