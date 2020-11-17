Голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник в другому турі виборів підтримав лідера партії "Громадська сила" Загіда Краснова.

У своєму зверненні Олійник підкреслив, що для нього вибір очевидний.

"Знаю його понад 15 років. Знаю як людину слова. Сказав – зробив. Знаю як людину, яка не ховається за чужими спинами, не прикривається жінками і людьми похилого віку", – написав на своїй сторінці в соцмережі глава облради.

Святослав Олійник вважає, що Дніпру потрібен мер, який буде скромною людиною, але людиною слова і людиною справи.

Ми вже бачили на посаді мера людину брехні, людину-нарциса, людину, яка все життя забирала чуже. Такої помилки ще на п'ять років нам зробити більше не можна. Міста не вистачить, вони розтягнуть його і знищать, перетворять в свою приватну власність. Тому Краснов. Йдемо на вибори і голосуємо за Краснова,

– закликав городян Святослав Олійник.

Він також зазначив, що явка виборців 22 листопада буде мати вирішальне значення. Чим більше виборців прийдуть на дільниці, тим більше у міста шансів позбавиться від грабежу, хамства і брехні.

Раніше про свою підтримку Загіда Краснова заявила обласна організація ВО "Батьківщина".