Хоча президент Володимир Зеленський і хворіє зараз на коронавірус, у його прессекретарки Юлії Мендель недуги поки немає. Своє інфікування COVID-19 Мендель назвала найбільшим фейком ранку.

Прессекретарка запевнила, що тести на коронавірус робить регулярно. Про це Мендель повідомила у фейсбуці.

До теми COVID-19 у Зеленського: Мендель розповіла про стан президента

Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний – повідомлю,

– зазначила Мендель.

Раніше ЗМІ повідомили, що у Мендель – COVID-19

Раніше "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що прессекретарка Зеленського отримала позитивний тест на COVID-19 ще за тиждень до того, як повідомили про хворобу сам Зеленський та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також начебто COVID-19 був у радника Єрмака Михайла Подоляка, а заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів від хвороби вже одужала.

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