Найбільший фейк, – Мендель про своє інфікування коронавірусом
Хоча президент Володимир Зеленський і хворіє зараз на коронавірус, у його прессекретарки Юлії Мендель недуги поки немає. Своє інфікування COVID-19 Мендель назвала найбільшим фейком ранку.
Прессекретарка запевнила, що тести на коронавірус робить регулярно. Про це Мендель повідомила у фейсбуці.
До теми COVID-19 у Зеленського: Мендель розповіла про стан президента
Здогадаєтеся, який найбільший фейк ранку? Якщо буде позитивний – повідомлю,
– зазначила Мендель.
Раніше ЗМІ повідомили, що у Мендель – COVID-19
Раніше "Дзеркало тижня" з посиланням на власні джерела повідомило, що прессекретарка Зеленського отримала позитивний тест на COVID-19 ще за тиждень до того, як повідомили про хворобу сам Зеленський та голова ОПУ Андрій Єрмак. Також начебто COVID-19 був у радника Єрмака Михайла Подоляка, а заступниця голови Офісу Президента Юлія Ковалів від хвороби вже одужала.
Коронавірус у вищого керівництва України:
- 9 листопада про діагностований коронавірус повідомили Зеленський та Єрмак. Обоє зазначили, що почуваються нормально.
- 11 листопада спікер Верховної Ради Дмитро Разумков написав, щр у нього теж COVID-19.
- Недугу підхопили і голова Мінфіну Сергій Марченко, очільник Міноборони Андрій Таран, а також віцепрем'єр Олексій Резніков.
- Наразі за словами радника голови ОПУ Михайла Подоляка, і Єрмак, і Зеленський перебувають у лікарні "Феофанія".
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