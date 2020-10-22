Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко знов одягла електронний браслет. Це відбулося вже вдруге з початку розслідування справи.

Зауважимо, що з Кузьменко зняли електронний браслет у серпні. І от суд ухвалив протилежне рішення. Фото електронного браслета лікарка і волонтерка оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуці.

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За рішенням суду, Юлія Кузьменко повинна перебувати під цілодобовим домашнім арештом.

Мене знов новим ґаджетом ощасливили,

– написала Кузьменко.

Що відомо про Юлію Кузьменко? Це українська волонтерка та лікарка, яка у грудні 2019 року стала фігуранткою справи вбивства Павла Шеремета. Їй приписують те, що вона заклала вибухівку під авто, яке вибухнуло у центрі Києва у 2016 році. Шеремет, який був за кермом, загинув на місці.

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