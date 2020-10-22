На Юлію Кузьменко знов наділи електронний браслет
Фігурантка справи про вбивство журналіста Павла Шеремета Юлія Кузьменко знов одягла електронний браслет. Це відбулося вже вдруге з початку розслідування справи.
Зауважимо, що з Кузьменко зняли електронний браслет у серпні. І от суд ухвалив протилежне рішення. Фото електронного браслета лікарка і волонтерка оприлюднила на своїй сторінці у фейсбуці.
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За рішенням суду, Юлія Кузьменко повинна перебувати під цілодобовим домашнім арештом.
Мене знов новим ґаджетом ощасливили,
– написала Кузьменко.
Що відомо про Юлію Кузьменко?Це українська волонтерка та лікарка, яка у грудні 2019 року стала фігуранткою справи вбивства Павла Шеремета. Їй приписують те, що вона заклала вибухівку під авто, яке вибухнуло у центрі Києва у 2016 році. Шеремет, який був за кермом, загинув на місці.
Справа вбивства Павла Шеремета: головне
- 12 грудня 2019 року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи вбивства Павла Шеремета. Слідство підозрює лікарку й волонтерку Юлію Кузьменко, медсестру парашутно-десантного батальйону Яну Дугарь та ветерана АТО Андрія Антоненка.
- Дугарь у травні 2020 року обрали запобіжний захід. 11 серпня Київський апеляційний суд змінив запобіжний захід Кузьменко з утримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. Антоненка залишили в СІЗО.
- У серпня з Кузьменко зняли електронний браслет – відповідно до рішення суду, яке було прийнято під час першого розгляду клопотання прокурорів щодо обрання запобіжних заходів обвинуваченим у цій справі під час слухання справи по суті.
- 4 вересня суд визначив присяжних у цій справі. А 21 жовтня Шевченківський районний суд залишив Антоненка під вартою 19 грудня.
- Кузьменко, як і усі затримані, заперечує свою причетність до злочину та вважають переслідування політичним.