Ексочільниця Департаменту з питань люстрації Тетяна Козаченко зазначила, що антикорупційні органи не можуть не працювати, якщо зроблені всі умови для їхньої роботи. Відповідно, питання в людях, які ці органи очолюють. За її словами, президент робить заклики замість того, щоб разом з парламентом та виконавчою владою займатися роботою.

Наразі заклики про посадки небезпечні тим, що система, яка рік не проводить розслідування належним чином, зокрема не чіпає тих, хто має політичний імунітет – призначає винних, ховаючи тих, хто перебуває у владі. Про це Козаченко розповіла в ефірі 24 каналу.

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Водночас вона сказала, що ніякого перезавантаження або додаткових повноважень, які б дали можливість працювати антикорупційним органам – немає. За словами юристки, однією із проблем є те, що виборців обманюють, адже президент йшов на посаду з конкретними гаслами, зокрема щодо боротьби з корупцією.

"Були лозунги про посадки навесні та восени, однак чітко зрозуміло, що президент говорить про незадоволення людей, коли звертається до парламенту. Він повинен відповідати на питання, зокрема через те, що люди проголосували за партію "Слуга народу". Адже монобільшість повністю формує виконавчу владу – починаючи від уряду і до інших правоохоронних органів", – наголосила Козаченко.

Проблеми кадрових призначень

Згідно зі словами ексочільниці Департаменту з питань люстрації, суспільство реагує так, як поводиться керівництво країни, якщо це популістичне гасло – то все залишається на відповідному рівні.

Наразі так само "трясе" судову систему, адже кожного року нібито триває реформа суду. Водночас суддів, які не є лояльними, можуть звільняти, інших "саджають на крючок", тобто вони стають більш лояльними, адже розуміють, що їх також можуть звільнити,

– зазначила адвокатка.

За її словами, так звана система залежності наразі отримує новий розвиток подій, зокрема проблеми кадрових призначень. Тетяна Козаченко пов'язує це з недостатньою підготовкою президента і неправильним формуванням команди. У політеліті є люди, яких не готові чіпати у владі, вважає вона.

"Якщо говорити про антикорупційні органи, то ніхто навіть не розуміє, хто може очолювати САП – у цій частині не проводиться прозорий конкурс. Водночас є багато питань й до керівника НАБУ, особи, яка сама перебуває у реєстрі корупціонерів", – розповіла колишня очільниця Департаменту з питань люстрації Мін'юсту.