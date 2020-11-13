В Кодекс України про адміністративні правопорушення внесли зміни, які є частиною закону – місцеві органи влади не мають права змінювати їх. Працівники поліції мають повноваження знімати адміністративні штрафи через порушення карантинних заходів, але є можливість оскарження.

Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка Тетяна Козаченко. Вона зазначила, що місцева влада може встановлювати правила лише в межах відповідних локальних актів, які дозволені їм.

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Закон щодо штрафу у випадку, якщо людина перебуває без маски у громадському місці прийняли, проте відповідних змін у статті на сайті Верховної Ради нема, сказала Козаченко.

Навіть зараз юристи не зможуть пояснити, наскільки логічно дотримуватися відповідних штрафів – ризики залишаються,

– розповіла експертка.

Оскарження штрафів

За її словами, якщо особи оскаржують адмінпротоколи і вони звертаються до суду, то практика відповідних установ є неоднозначною. Тетяна Козаченко повідомила, що судді часто виносять неоднозначні рішення з однакових приводів.

Водночас юристка допустила, що заклади, які відмовлятимуться від карантинних заходів – будуть отримувати штрафи, а потім оскаржувати їх у суді. Однак багато хто буде дотримуватися відповідних заходів, додала вона.

"Громадяни, які хвилюються щодо ризиків коронавірусу, можуть викликати поліцію, щоб складати адміністративні протоколи. Наразі це розділить суспільство", – вважає експертка.

Чи можуть підприємці виграти у суді

За словами Козаченко, у підприємців є шанси виграти у суді та не сплачувати штраф, проте все залежать не лише від правової позиції. Значення має те, до якого судді потрапить справа, зокрема як він ставиться до відповідних подій.

Довідка. Карантин вихідного дня почне діяти вже 14 – 15 листопада. Обмеження, згідно з якими на вихідних працюватимуть лише аптеки, продуктові магазини, АЗС та банки – ввели на 3 тижні. Місцева влада низки українських міст виступила проти запровадження карантину вихідного дня.



Що передбачає карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу