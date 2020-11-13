Штрафи через порушення карантину вихідного дня: юристка розповіла про оскарження
В Кодекс України про адміністративні правопорушення внесли зміни, які є частиною закону – місцеві органи влади не мають права змінювати їх. Працівники поліції мають повноваження знімати адміністративні штрафи через порушення карантинних заходів, але є можливість оскарження.
Про це в ефірі 24 каналу розповіла юристка Тетяна Козаченко. Вона зазначила, що місцева влада може встановлювати правила лише в межах відповідних локальних актів, які дозволені їм.
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Закон щодо штрафу у випадку, якщо людина перебуває без маски у громадському місці прийняли, проте відповідних змін у статті на сайті Верховної Ради нема, сказала Козаченко.
Навіть зараз юристи не зможуть пояснити, наскільки логічно дотримуватися відповідних штрафів – ризики залишаються,
– розповіла експертка.
Оскарження штрафів
За її словами, якщо особи оскаржують адмінпротоколи і вони звертаються до суду, то практика відповідних установ є неоднозначною. Тетяна Козаченко повідомила, що судді часто виносять неоднозначні рішення з однакових приводів.
Водночас юристка допустила, що заклади, які відмовлятимуться від карантинних заходів – будуть отримувати штрафи, а потім оскаржувати їх у суді. Однак багато хто буде дотримуватися відповідних заходів, додала вона.
"Громадяни, які хвилюються щодо ризиків коронавірусу, можуть викликати поліцію, щоб складати адміністративні протоколи. Наразі це розділить суспільство", – вважає експертка.
Чи можуть підприємці виграти у суді
За словами Козаченко, у підприємців є шанси виграти у суді та не сплачувати штраф, проте все залежать не лише від правової позиції. Значення має те, до якого судді потрапить справа, зокрема як він ставиться до відповідних подій.
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