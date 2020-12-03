Що відомо про Юрія Гусєва: біографія нового голови Укроборонпрому
Президент призначив 3 грудня Юрія Гусєва головою Укроборонпрому. До цього Гусєв був головою Херсонської області. Він також балотувався в парламент від "Слуги народу", проте в якийсь момент знявся з виборів.
Більше про нового голову Укроборонпрому – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Біографія Юрія Гусєва
- Юрій Гусєв народився 15 листопада 1979 року в Коростишеві на Житомирщині.
- Освіту здобув у Херсонському державному технічному університеті за спеціальністю "фінанси". Закінчив університет з відзнакою.
- Під час навчання був студентським мером Херсона та головою обласної молодіжної громадської організації "Молода нація".
- Окрім того, з відзнакою закінчив магістратуру в Київському національному економічному університеті
- Завершив 2 програми в Harvard Kennedy School (2011 та 2017 роки).
- В 2014 Гусєв захистив дисертацію з економіки в Центрі індустріальних проблем Національної академії наук у Харкові.
- В 2018 захистив дисертацію з історії церкви в Чернівецькому православному богословському інституті.
- Закінчив програми в Aspen Institute Kyiv.
- Кандидат економічних наук, доцент, запрошений професор Військового університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія), доктор богословських наук.
Гусєв і Зеленський під час призначення головою Херсонщини
Де працював Гусєв
- У 1999 році Гусєв став радником голови Херсонської облдержадміністрації з питань молодіжної політики.
- У 2002 році балотувався до Верховної Ради від виборчого блоку політичних партій "Команда озимого покоління".
- До 2009 року Гусєв очолював комерційні компанії.
- Після цього до 2014 року працював у різних органах державної влади: був керівником групи радників міністра економіки, директором департаменту національних проєктів, радником міністра фінансів.
- Протягом 2014 – 2016 років працював у Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником міністра та головою Ради реформ Міноборони. Гусєв – один з ініціаторів проєкту "Волонтерський десант".
- У 2016 році став радником міністра інфраструктури.
- У 2018 – радником міністра екології та природних ресурсів.
- Протягом 2016 – 2019 років Гусєв був приватним підприємцем, консультантом та радником міжнародних та українських фінансових інституцій (IFC, EBRD, "Приватбанк").
- У 2019 році був 41 номером у списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах. Проте вирішив не продовжувати участь у виборах.
- У 2019 році став головою Херсонської ОДА.
Громадська діяльність Гусєва
- Гусєв – ініціатор "Українського клубу реформаторів".
- Член спільнот Аспен.
- Член дорадчої ради Центру лідерства Українського католицького університету.
- До 17 червня 2019 року Гусєв був президентом Міжнародного об'єднання "Земляцтво Херсонщини". До речі, до ради об’єднання входять ексголова області Андрій Гордєєв та голова облради Владислав Мангер, який проходить у справі про вбивство Катерини Гандзюк.
- Голова ради засновників Міжнародного центру стратегій оборони і безпеки.
Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Владислав Мангер та Юрій Гусєв / Фото "Мост"
Особисте життя Гусєва
Одружений з Ольгою Гусєвою, виховує сина Михайла та доньку Марію.
Займається благодійністю. Захоплюється шахами та бігом (пробіг 2 півмарафони).
Публікації
- Гусєв – співавтор монографії "Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР".
- Співавтор книги "Як зробити Україну успішною".
- Співавтор "Книги Реформ".
- Автор досліджень "Аналіз видатків сектору оборони в Україні в 2006 –2016" та "До питання демократичного цивільного контролю над ЗСУ", "Стати ефективними та позбавитися зайвого або Навіщо нам потрібна е-революція держінституцій?"
- Володіє авторським правом на збірку віршів "Незбагненність. Збірка віршів українця".
Нагороди Гусєва
- У 2015 році був нагороджений іменною вогнепальною зброєю.
- Того ж року отримав відзнаку Головного управління розвідки Міноборони – медаль "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня.
- Пам'ятний нагрудний знак міністра оборони України "Захиснику України" (2015 рік).
- Медаль Військової академії Королівства Іспанія "За заслуги" (2015 рік).
- Відзнака Військового університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія, 2018 рік).
- Галузева премія "Найкращий GR-спеціаліст 2018 року" за версією Української асоціації лобізму та GR.
- "Регіональний лідер року-2019" за версією Загальнонаціональної програми "Людина року" (премія).
Юрій Гусєв / Фото "Україна молода"
Е-декларація Гусєва: майно і доходи
- У своїй електронній декларації за 2019 рік Гусєв вказав, що володіє квартирою в Києві на 55,2 квадратних метра. Крім того, посадовець орендує в Херсоні будинок на 158 квадратів. Має право користування недобудованою квартирою в Києві на 135,89 квадратних метра.
- Разом з дружиною та іноземною громадянкою Гусєв є власником двох земельних ділянок у Херсоні – на 504 та 20 квадратних метрів.
- Щодо транспорту, то Гусєв – власник авто INFINITI Q30 (2017 року випуску). А дружина Гусєва – власниця авто Toyota Camry (2007 року випуску).
- Дружина Ольга має корпоративні права і є кінцевою бенефіціарною власницею ТзОВ "Юкрейніан Фешн Груп".
Скільки Гусєв заробив за 2019 рік
- Щодо заробітків, то за 2019 рік Гусєв отримав 360 320 гривень зарплати в АТ КБ "Приватбанк".
- Ще 3000 гривень Гусєв вказав як дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у громадській організації "Спільнота Львівської бізнес-школи".
- Гонорар у розмірі 206 460 гривень чиновник отримав від International Finance Corporation.
- Як додаткове благо отримав 5 943 гривні від АТ КБ "Приватбанк".
- Ще 214 055 гривень зарплати Гусєв отримав за рік роботи в Херсонській ОДА.
- 3 066 гривень зарплати отримав за роботу за сумісництвом у Херсонському національному технічному університеті.
- 329 000 гривень Гусєв вказав як дохід від підприємницької діяльності у громадській організації "Український офіс реформ".
- 105 000 гривень – дохід від підприємницької діяльності. Як джерело доходу вказана Альона Коміссарова.
- 10 155 гривень – відсотки від банківського депозиту.
Юрій Гусєв з дружиною та дітьми / Фото з фейсбук-сторінки Гусєва
Скільки заробила дружина Гусєва
- Щодо доходів дружини Ольги, то вона за рік отримала 20 865 гривень зарплати за роботу у громадській організації "Український офіс реформ".
- Ще 119 250 гривень отримала як дохід від продажу нерухомості.
- На банківських рахунках Гусєва розміщені 21 121 гривня. А в готівці він зберігає 300 000 гривень та 20 000 доларів. Дружина має в банку 2 227 гривень.
- Окрім того, Гусєв має кредити в банках у розмірі 18 276 гривень та 704 000 гривень. Дружина має кредити на 6 750 та 4 906 гривень.
- У видатках Гусєв вказав, що вніс 135 400 гривень на статутну діяльність громадської організації; ще 433 926 гривень виплатив за лізинг авто; 1 071 157 гривень – виплата за попереднім договором купівлі-продажу квартири.
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