Президент призначив 3 грудня Юрія Гусєва головою Укроборонпрому. До цього Гусєв був головою Херсонської області. Він також балотувався в парламент від "Слуги народу", проте в якийсь момент знявся з виборів.

Більше про нового голову Укроборонпрому – читайте в матеріалі 24 каналу. Читайте також Конфлікт між Укроборонпромом і Мінстратегом: чому зривається реформа "оборонки" Біографія Юрія Гусєва Юрій Гусєв народився 15 листопада 1979 року в Коростишеві на Житомирщині.

Освіту здобув у Херсонському державному технічному університеті за спеціальністю "фінанси". Закінчив університет з відзнакою.

Під час навчання був студентським мером Херсона та головою обласної молодіжної громадської організації "Молода нація".

Окрім того, з відзнакою закінчив магістратуру в Київському національному економічному університеті

Завершив 2 програми в Harvard Kennedy School (2011 та 2017 роки).

В 2014 Гусєв захистив дисертацію з економіки в Центрі індустріальних проблем Національної академії наук у Харкові.

В 2018 захистив дисертацію з історії церкви в Чернівецькому православному богословському інституті.

Закінчив програми в Aspen Institute Kyiv.

Кандидат економічних наук, доцент, запрошений професор Військового університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія), доктор богословських наук.

Гусєв і Зеленський під час призначення головою Херсонщини Де працював Гусєв У 1999 році Гусєв став радником голови Херсонської облдержадміністрації з питань молодіжної політики.

У 2002 році балотувався до Верховної Ради від виборчого блоку політичних партій "Команда озимого покоління".

До 2009 року Гусєв очолював комерційні компанії.

Після цього до 2014 року працював у різних органах державної влади: був керівником групи радників міністра економіки, директором департаменту національних проєктів, радником міністра фінансів.

Протягом 2014 – 2016 років працював у Міністерстві оборони України: був керівником департаменту економічної активності, заступником міністра та головою Ради реформ Міноборони. Гусєв – один з ініціаторів проєкту "Волонтерський десант".

У 2016 році став радником міністра інфраструктури.

У 2018 – радником міністра екології та природних ресурсів.

Протягом 2016 – 2019 років Гусєв був приватним підприємцем, консультантом та радником міжнародних та українських фінансових інституцій (IFC, EBRD, "Приватбанк").

У 2019 році був 41 номером у списку партії "Слуга народу" на парламентських виборах. Проте вирішив не продовжувати участь у виборах.

У 2019 році став головою Херсонської ОДА. Громадська діяльність Гусєва Гусєв – ініціатор "Українського клубу реформаторів".

Член спільнот Аспен.

Член дорадчої ради Центру лідерства Українського католицького університету.

До 17 червня 2019 року Гусєв був президентом Міжнародного об'єднання "Земляцтво Херсонщини". До речі, до ради об’єднання входять ексголова області Андрій Гордєєв та голова облради Владислав Мангер, який проходить у справі про вбивство Катерини Гандзюк.

Голова ради засновників Міжнародного центру стратегій оборони і безпеки.

Фігурант справи про вбивство Катерини Гандзюк Владислав Мангер та Юрій Гусєв / Фото "Мост" Особисте життя Гусєва Одружений з Ольгою Гусєвою, виховує сина Михайла та доньку Марію. Займається благодійністю. Захоплюється шахами та бігом (пробіг 2 півмарафони). Публікації Гусєв – співавтор монографії "Вітчизняна практика та світовий досвід СЕЗ і ТПР".

Співавтор книги "Як зробити Україну успішною".

Співавтор "Книги Реформ".

Автор досліджень "Аналіз видатків сектору оборони в Україні в 2006 –2016" та "До питання демократичного цивільного контролю над ЗСУ", "Стати ефективними та позбавитися зайвого або Навіщо нам потрібна е-революція держінституцій?"

Володіє авторським правом на збірку віршів "Незбагненність. Збірка віршів українця". Нагороди Гусєва У 2015 році був нагороджений іменною вогнепальною зброєю.

Того ж року отримав відзнаку Головного управління розвідки Міноборони – медаль "За сприяння воєнній розвідці України" ІІ ступеня.

Пам'ятний нагрудний знак міністра оборони України "Захиснику України" (2015 рік).

Медаль Військової академії Королівства Іспанія "За заслуги" (2015 рік).

Відзнака Військового університету Нуева Гранада (Республіка Колумбія, 2018 рік).

Галузева премія "Найкращий GR-спеціаліст 2018 року" за версією Української асоціації лобізму та GR.

"Регіональний лідер року-2019" за версією Загальнонаціональної програми "Людина року" (премія).

Юрій Гусєв / Фото "Україна молода" Е-декларація Гусєва: майно і доходи У своїй електронній декларації за 2019 рік Гусєв вказав, що володіє квартирою в Києві на 55,2 квадратних метра. Крім того, посадовець орендує в Херсоні будинок на 158 квадратів. Має право користування недобудованою квартирою в Києві на 135,89 квадратних метра.

Разом з дружиною та іноземною громадянкою Гусєв є власником двох земельних ділянок у Херсоні – на 504 та 20 квадратних метрів.

Щодо транспорту, то Гусєв – власник авто INFINITI Q30 (2017 року випуску). А дружина Гусєва – власниця авто Toyota Camry (2007 року випуску).

Дружина Ольга має корпоративні права і є кінцевою бенефіціарною власницею ТзОВ "Юкрейніан Фешн Груп". Скільки Гусєв заробив за 2019 рік Щодо заробітків, то за 2019 рік Гусєв отримав 360 320 гривень зарплати в АТ КБ "Приватбанк".

Ще 3000 гривень Гусєв вказав як дохід від зайняття підприємницькою діяльністю у громадській організації "Спільнота Львівської бізнес-школи".

Гонорар у розмірі 206 460 гривень чиновник отримав від International Finance Corporation.

Як додаткове благо отримав 5 943 гривні від АТ КБ "Приватбанк".

Ще 214 055 гривень зарплати Гусєв отримав за рік роботи в Херсонській ОДА.

3 066 гривень зарплати отримав за роботу за сумісництвом у Херсонському національному технічному університеті.

329 000 гривень Гусєв вказав як дохід від підприємницької діяльності у громадській організації "Український офіс реформ".

105 000 гривень – дохід від підприємницької діяльності. Як джерело доходу вказана Альона Коміссарова.

10 155 гривень – відсотки від банківського депозиту.

Юрій Гусєв з дружиною та дітьми / Фото з фейсбук-сторінки Гусєва Скільки заробила дружина Гусєва Щодо доходів дружини Ольги, то вона за рік отримала 20 865 гривень зарплати за роботу у громадській організації "Український офіс реформ".

Ще 119 250 гривень отримала як дохід від продажу нерухомості.

На банківських рахунках Гусєва розміщені 21 121 гривня. А в готівці він зберігає 300 000 гривень та 20 000 доларів. Дружина має в банку 2 227 гривень.

Окрім того, Гусєв має кредити в банках у розмірі 18 276 гривень та 704 000 гривень. Дружина має кредити на 6 750 та 4 906 гривень.

У видатках Гусєв вказав, що вніс 135 400 гривень на статутну діяльність громадської організації; ще 433 926 гривень виплатив за лізинг авто; 1 071 157 гривень – виплата за попереднім договором купівлі-продажу квартири.