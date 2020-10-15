Двох жінок ромської національності підозрюють у шахрайстві в особливо великих розмірах. Їх затримали у Донецькій області, де обидві "працювали" після скоєного 29 вересня на Миколаївщині злочину.

Зловмисниці ошукали 79-річну мешканку Южноукраїнська на шалену суму – 950 тисяч гривень, повідомили у поліції Миколаївської області. Відтепер обох жінок судитимуть. Якщо їхня справа не розвалиться під час слідства.

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За даними правоохоронців, пенсіонерка з Южноукраїнська віддала обом підозрюваним велику кількість грошей та коштовностей, аби позбутись "смертельної порчі".

Як діяли шахрайки

Слідчі з'ясували, що постраждалу затримані нібито підчепили біля крамниці. Підійшовши до бабусі, жінки розповіли їй про власні "надможливості". Але для власного врятування пенсіонерці треба піти додому та віддати їм всі цінні речі.

Довірлива бабуся віддала зловмисницям золоті прикраси, 1 тисячу євро, 2 тисячі доларів та 650 тисяч рублів. Загалом здобиччю аферистів стало майно на суму у 950 тисяч гривень.



Пенсіонерка віддала зловмисницям грошей та коштовностей майже на мільйон / фото пресслужби поліції Миколаївщини

Коли ж жінки пішли, ошукана зрозуміла, що її обдурили.

Знайшли на Донеччині

Зірвавши з пенсіонерки великий куш, підозрювані поїхали "працювати" у Маріуполь, де обидві жили. Там їх і затримали. За даними правоохоронців, старша підозрювана 66 років притягалась до відповідальності за такі ж саме злочини. Молодша, 33-річна, проблем із законом не мали.

Під час обшуку помешкання обох підозрюваних копи знайшли чималу кількість ювелірних виробів, а також гроші, які могли належати потерпілій.

Що чекає на зловмисниць

Якщо поліцейські доведуть, що злочин скоїли саме підозрювані, їм "світить" від 5 до 12 років із конфіскацією майна. Обиратимуть запобіжний захід обом жінкам на Миколаївщині, де вони нібито й ошукали пенсіонерку.



У будинку жінок знайшли чимало коштовностей та грошей / фото пресслужби поліції Миколаївщини