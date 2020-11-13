Компанія стала одним з найбільших платників податків портової галузі та Одеської області.

Найбільший приватний стивідор в Україні компанія "Трансінвестсервіс" (ТІС) за січень-жовтень 2020 року виплатила податків і зборів до бюджетів різних рівнів більше 1,2 млрд гривень. Про це повідомила пресслужба ТІС.

За сумою податків і зборів, виплачених підприємствами групи до державного та місцевих бюджетів, ТІС є одним з найбільших платників податків Одеської області й портової галузі. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, ТІС збільшив податкові відрахування на 13,2%,

– говориться в повідомленні компанії.

Таким чином, резюмують у ТІС, компанія стала одним з найбільших платників податків портової галузі та Одеської області, а за сумою виплачених податків компанія може увійти в ТОП-50 найбільших платників податків України.

Нагадаємо, ТІС володіє й управляє 5 спеціалізованими морськими терміналами, а також власною залізничною інфраструктурою, в тому числі залізничною станцією "Хімічна". ТІС обробляє зернові, рудно-вугільні і контейнерні вантажі, і першим в Україні запустив щотижневий сервіс залізничних контейнерних перевезень.

У 2019 ТІС досяг рекордного для українських портів вантажообігу за час незалежності України, наростивши обсяги перевалки, в порівнянні з 2018 роком на 29,1% – до 33,17 млн ​​т.