Поліцейські задокументували факт продажу 12-річного хлопця чоловіку, який хотів притягнути школяра до сбору милостині. Винагорода, яку отримала жінка, склала 600 гривень.

53-річну зловмисницю затримали після отримання грошей, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області. За даними слідства, жінка чітко усвідомлювала, чим займатиметься її син після продажу.

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Безпосередньо перед продажем жінка зустрічалася із невідомою для слідства особою та чітко казала, що передає сина у використання зловмисникам.

Від 8 до 15 років

За фактом скоєння торгівлі дитиною правоохоронці відкрили кримінальну справу. Покарання за вчинення подібного злочину – від 8 до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна або без неї.



Квартира затриманої / Фото пресслужби поліції Києва Квартира затриманої / Фото пресслужби поліції Києва

Досудове розслідування правопорушення триває.

За місцем проживання жінки слідчі провели обшук. У квартирі, де живе жінка, панує повний безлад, хоча сама вона цілком пристойно та охайно вдягається та доглядає за собою.



Умови проживання 12-річного хлопця / Фото пресслужби поліції Запоріжжя

Мотиви продажу дитини мешканкою Запоріжжя невідомі.

Дивіться відео затримання жінки, яка продала дитину: