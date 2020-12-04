За 600 гривень на день: у Запоріжжі жінка продала дитину – відео
Поліцейські задокументували факт продажу 12-річного хлопця чоловіку, який хотів притягнути школяра до сбору милостині. Винагорода, яку отримала жінка, склала 600 гривень.
53-річну зловмисницю затримали після отримання грошей, повідомили у пресслужбі поліції Запорізької області. За даними слідства, жінка чітко усвідомлювала, чим займатиметься її син після продажу.
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Квартира затриманої / Фото пресслужби поліції Києва
Досудове розслідування правопорушення триває.
За місцем проживання жінки слідчі провели обшук. У квартирі, де живе жінка, панує повний безлад, хоча сама вона цілком пристойно та охайно вдягається та доглядає за собою.
Умови проживання 12-річного хлопця / Фото пресслужби поліції Запоріжжя
Мотиви продажу дитини мешканкою Запоріжжя невідомі.
Дивіться відео затримання жінки, яка продала дитину:
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