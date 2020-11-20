За 7 років винесений лише 21 вирок у справах Майдану, – Офіс генпрокурора
В Офісі генпрокурора заявили, що українські суди затягують розгляд матеріалів за звинуваченнями у справах Майдану. Водночас з початку 2020 року постраждалими визнали понад 2 тисячі осіб.
Що сказали в Офісі генпрокурора
Впродовж 2020 року до кримінальної відповідальності притягнули 37 осіб. Про це 20 листопада розповів керівник департаменту з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський, повідомляє Інтерфакс-Україна.
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На цей час вступили у законну силу вироки щодо 21 особи. Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок – це дуже мало. Питання затягування судового розгляду є дуже болючим,
– зауважив Донський.
Кого притягнути до відповідальності:
- 26 правоохоронців;
- 3 суддів;
- 8 цивільних.
Відносно 27 підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.
Головне про справи Майдану
- Переважно вони стосуються переслідування та нападів на активістів, які були учасниками Революції Гідності взимку 2013 – 2014 років.
- Мова також йде про силовиків, слідчих і представників режиму Януковича.
- Загалом у справах є майже 2,5 тисячі людей, що постраждали під час Євромайдану.
- З них приблизно 100 загиблих, яких згодом назвали Небесною Сотнею.
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