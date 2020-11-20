В Офісі генпрокурора заявили, що українські суди затягують розгляд матеріалів за звинуваченнями у справах Майдану. Водночас з початку 2020 року постраждалими визнали понад 2 тисячі осіб.

Що сказали в Офісі генпрокурора

Впродовж 2020 року до кримінальної відповідальності притягнули 37 осіб. Про це 20 листопада розповів керівник департаменту з розслідування справ Майдану Офісу генпрокурора Олексій Донський, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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На цей час вступили у законну силу вироки щодо 21 особи. Ми теж вважаємо, що за 7 років 21 вирок – це дуже мало. Питання затягування судового розгляду є дуже болючим,

– зауважив Донський.

Кого притягнути до відповідальності:

26 правоохоронців;

3 суддів;

8 цивільних.

Відносно 27 підозрюваних обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заочно.

Зверніть увагу! За словами Донського, заочне тримання під вартою дає підстави для міжнародного розшуку обвинуваченого. Мова йде про рішення стосовно експрезидента-втікача Віктора Януковича, ексочільників Міноборони і СБУ та правоохоронців різних рівнів.

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