Графік надходжень від ЄСВ в 2020 році з квітня по серпень включно показує серйозне відхилення від планів.

Про це на своїй сторінці в мережі Facebook написав ексзаступник міністра фінансів, експерт з фінансів Юрій Джигир.

"Кілька днів тому з'явилися свіжі дані про виконання доходів (до серпня 2020). Там багато тривожного, але найсерйозніше, на нашу думку, – ситуація з надходженнями єдиного соціального внеску (ЄСВ). Відхилення від плану по ЄСВ почалося у квітні і триває до цих пір. За 8 місяців в порівнянні з нашим прогнозом на цей період ми недобрали 8,2% цих надходжень – понад 16 млрд грн. Якщо цей тренд збережеться до кінця року, недобір по ЄСВ складе близько 24 млрд грн", – написав експерт.

Юрій Джигир нагадав, що ЄСВ сплачується не в бюджет, а до позабюджетних соціальних фондів (Пенсійного, соціального страхування і зайнятості).

"Їх річні бюджети не переглядалися так драматично, як державний. Тобто, якщо зміни до Державного бюджету 2020 врахували очікуване просідання доходів з фонду заробітної плати (ПДФО), то як ці очікування були враховані при балансуванні бюджетів фондів – з офіційних джерел незрозуміло", – зазначив експерт.

Юрій Джигир вважає, що в кінці року ця проблема потребує одного з двох рішень: або закрити цей розрив прозоро (збільшивши трансферт з бюджету до Пенсійного фонду), або – непрозоро, закривши його позикою з Держказначейства, яку не повертатимуть.

"Така практика закриття дефіциту Пенсійного фонду є дуже нездорової, оскільки фактично вона означає зміну бюджетних пріоритетів, замасковану непрозорим способом", – резюмував Юрій Джигир.