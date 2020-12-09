У Верховній Раді проголосували за новий законопроєкт про недостовірне декларування. Згідно з ним, за брехню в цьому документі на понад 9 мільйонів гривень каратимуть відбуванням в гуртожитку. Звичайно ж, без ув'язнення.

Наприклад, якщо депутат "забуде" вказати в декларації про наявність у нього 2 дорогих авто, а вартість одного з них становить 3,6 мільйона гривень, то його покарають штрафом або громадськими роботами. Його не те, що в тюрму не посадять, а навіть у виправний гуртожиток не поселять. Детальніше – у блозі "Право на гідність" на 24 каналі.

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Щоб покарати нардепа хоча б обмеженням волі (не позбавленням), посадовець має збрехати аж на 9 мільйонів гривень. І за це він нестиме відповідальність в гуртожитку з можливістю його залишити. А через пів року депутат зможе інколи відмічатися там і жити повноцінним життям.

Елітна трикімнатна квартира в центрі Києва обійдеться максимум у 8 мільйонів гривень. Збрехавши навіть про таку нерухомість, чиновник просто заплатить штраф чи відбудеться громадськими роботами.

Як відбуватиметься покарання

Депутати стають дуже гуманістичними, коли справа торкається саме їх. Варто зауважити, що на таке покарання вони виділяють лише 2 роки. За цей час треба провести повноцінне розслідування, зібрати докази, передати справу до суду, пройти першу інстанцію, а потім ще й апеляцію.

За 2 роки це майже не можливо. І депутати про це добре знають.

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У такий спосіб відбулася класична змова "керівного класу" проти українського народу. Водночас звичайних людей можуть посадити до в'язниці навіть за дрібні крадіжки. Саме так виглядає справедливість в очах депутатів.

Хто підтримав законопроєкт

Опозиції було вигідно не голосувати за новий закон, проте вони підтримали цей "плювок у справедливість". Мовиться і про "Європейську Солідарність", і "Голос", і "За майбутнє", і ОПЗЖ.

В одному з телеефірів представники "Голосу", "Європейської Солідарності" та "Слуги народу" наполегливо переконували, що вони дуже хочуть карати за брехню в деклараціях саджанням до в'язниці. Однак постає питання, чому вони проголосували за протилежне.

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Неважливо, як депутати виправдовуються, що начебто вони голосують. Оцінювати їхні дії треба лише голосуванням, а першочергово – за корупційні закони.

Хто відповідальний за "змову"

Ключову відповідальність за таку "змову" несе Дмитро Разумков. Саме він не лише спеціально затягнув час непотрібною "робочою групою", а й просував пом'якшення покарання за цей корупційний злочин.

Ця історія може вдарити по президентський амбіціях спікера парламенту. Усе через те, що погано починати виборчі перегони з клеймом "вбивці електронних декларацій".

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Через рішення Конституційного Суду, НАБУ було змушене закрити майже 200 справ про брехню в деклараціях посадовців. Це стосується також справ, в яких вже були вручені підозри.

По частині справ навіть винесли вироки, зокрема про ув'язнення. Однак КСУ знищив усі ці справи, а нових особливо й не буде через корупційну змову "керівного класу".

Коли ще обманювали українців

Історія з новим законом про декларування – це вже друга змова політиків проти суспільства. Перший раз українців обманули скасуванням депутатської недоторканності. Тоді у Центрі протидії корупції запевняли, що це обман, але тільки тепер він став очевидним для всіх. Це підтверджують справи нардепів Олександра Юрченка та Павла Халімона.

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Однак Юрченка хтось попередив, тому замість десятка "Слуг народу" підозру отримав лише він. Про таку спецоперацію знали 3 організації: НАБУ, САП та Офіс Генпрокурора. Звідки міг трапитися витік – питання риторичне.

Щодо Халімонова Ірина Венедіктова взагалі відмовилася почати провадження. У результаті НАБУ не мало юридичного права фіксувати передачу хабаря.

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Отже, впродовж останнього року Верховна Рада двічі обманула суспільство в ключових питаннях боротьби з корупцією. Перший раз – восени, коли депутати збрехали про скасування депутатського імунітету. Другий – нещодавно, захистивши себе від ув'язнення за брехню в деклараціях.